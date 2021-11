Teoriile conspirației au luat amploare: temele preferate de atac

Grupurile care cred în conspiraţii promovează din ce în ce mai mult dezinformarea în privinţa schimbărilor climaterice. În perioada conferinţei COP26, dezinformarea în mediul online a crescut. Pe Facebook au fost găsite 113 reclame care neagă problema schimbărilor climaterice.

Grupurile încearcă să submineze eforturile de a ţine pandemia sub control şi promovează dezinformarea în privinţa schimbărilor climaterice, informează Mediafax.



Una dintre cele mai comune conspiraţii anunță un viitor lockdown climatic, în care ţările vor fi blocate pentru perioade lungi de timp pentru a îndeplini obiectivele privind schimbările climaterice.



Alte teorii susţin că un grup bogat şi puternic foloseşte politica privind schimbările climaterice pentru a controla şi dăuna publicului larg, iar celebrităţi ca Gary Lineker şi Joanna Lumley ar fi angajate pentru a dezinforma oamenii, relatează Sky News.



„Teoriile conspiraţiei pot afecta atitudinile, intenţiile şi comportamentele oamenilor", susţine Karen Douglas, profesor de psihologie socială la Universitatea din Kent.



Mai multe videoclipuri pe tema unui lockdown climatic au devenit virale pe TikTok şi Telegram, iar ulterior, au fost create grupuri care au peste 13.000 de membri, cei mai mulţii fiind din Marea Britanie.



Conspiraţiile nu au loc numai în online. Publicaţia The Light a publicat articole despre schimbările climatice intitulate Urgenţa climaterică sau Noi cercetări provoacă naţiunea în privinţa schimbărilor climatice.



Specialiştii în psihologie subliniază că acest tip de conspiraţii îi încurajează pe oameni să nu se vaccineze, ceea ce duce la mai multe îmbolnăviri şi un număr crescut de decese.



Toate aceste conspiraţii au apărut pe durata conferinţei COP26, iar indicele global de dezinformare arată că de fiecare dată când a fost făcut un anunţ în perioada evenimentului, s-a remarcat o creştere a cantităţii de dezinformare distribuită online.



În plus, în acest an, Stop Funding Heat a găsit 113 reclame pe Facebook cu mesaje de genul „schimbările climaterice sunt o farsă". Se estimează că pentru aceste reclame s-au cheltuit între 50.000 şi 65.000 de euro.



Şi nu doar reclamele înşelătoare sunt problema. Potrivit unui alt studiu, 2,6 miliarde de dolari sunt cheltuiţi într-un an de companiile care fac publicitate pe site-uri web care au tendinţa să dezinformeze pe mai multe subiecte, inclusiv pe schimbările climaterice.



În urma fake news-urilor privind acest subiect, CAN alături de 250 de participanţi şi grupuri ca vaaz, WWF şi Centrul pentru Combaterea Urii Digitale, au scris o scrisoare deschisă către ONU, solicitând măsuri privind dezinformarea climatică.



Scrisoarea deschisă invită liderii mondiali şi platformele de comunicare socială să adopte o definiţie clară a dezinformării şi dezinformării climaterice, astfel încât problema să poată fi identificată şi abordată.