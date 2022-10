Teroare în armata rusă pe frontul din Ucraina: Deținuții recrutați sunt împușcați de către recruții începători, iar aceștia sunt împușcați de forțele obișnuite

O conversație telefonică interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei între un recrut rus și soția sa dezvăluie metoda de organizare a trupelor rusești pe front și cum funcționează „trupele-barieră”, care au rolul de a împușca deținuții recrutați în cazul în care ar încerca să fugă, relatează Ukrainska Pravda.

Un recrut rus i-a spus soției sale că nu au mâncare pe front.

Conform interceptării, deținuții recrutați sunt împușcați de către recruții începători, iar aceștia sunt împușcați de forțele obișnuite.

„Condamnații au fost aduși aici dintr-o închisoare. Au fost conduși undeva mai înainte. Și suntem aici ca trupe de barieră: dacă cineva fuge înapoi, îi eliminăm. Așa se procedează aici: adică noi suntem pe a doua linie aici, păzim pe prima, iar în spatele nostru mai este o linie. Nici acolo nu poți fugi. Este imposibil să scăpăm, ai noștri ne vor împușca...”, a afirmat recrutul rus.

În plus, recrutul i-a spus soției sale că „potrivit actelor”, nu ar trebui să fie în serviciu activ de luptă, conform planului, el ar trebuie să fie la antrenament. Acesta mai adăugat că nu au mâncare pe front, iar cei care nu au bani mănâncă grâu încolțit de pe câmp.

Până în prezent au fost publicate imagini cu recruți ruși care ori nu erau pregătiți să lupte pe frontul din Ucraina, ori au fost puși să-și achiziționeze provizii singuri.

În câteva videoclipuri publicate pe rețelele sociale au fost surprinse două trupe de pe un câmp din Ucraina ce se plângeau că au fost abandonate de comandanții lor fără mâncare sau apă și că ar fi mai bine să lupte pentru cealaltă parte.

This intercepted call reveals how defensive lines operate for the Russians: first in the line are convicts guarded by mobiks in the second line, who are in turn guarded by regular forces. pic.twitter.com/suLrU8UZar