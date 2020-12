Tete-a-tete-ul lui Orban cu George Simion - `Am discutat despre Parlament, Cameră; Legile privind starea de alertă nu pot fi abrogate`

Ludovic Orban a răspuns, duminică, mai multor întrebări adresate de presă, și a explicat inclusiv ce discuții a avut pe holurile Parlamentului cu George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Orban a explicat între altele faptul că legile care reglementează starea de alertă și măsuri coincidentale acesteia nu trebuie abrogate, în perioada unei pandemii de o asemenea magnitudine.

„...Vă mărturisesc că vom avea o discuție la finalul zilei privind calendarul de investire. Dacă ajungem la o soluție e posibil sa investim...

V-ați întâlnit pe holuri cu George simion. Ce ați discutat?

Noi am solicitat lucrul asta privind investirea guvernului. Am avut de-a lungul timpului colaborare, am vorbit despre chestiuni de parlament, despre camera...nu nu nu, nu am discutat despre acest subiect. Fiecare parlamentar trebuie sa studieze programul de guvernare”, a spus Orban.

Întrebat referitor la intenția de abrogarea a două legi ce vizeazî măsuri pe starea pandemiei cu coronavirus Orban a declarat:

”Legea 136 si legea 55? De exemplu la anumite articole din legea 55 as anunța si eu.... . Ma refer la articolele ce au prevazut concursurile pentru functii de executii.

La o parte din articole as renunta si eu. In privinta altei prevederei. Legea 55 e legea ce prevede cadrul starii de alerta. Nu mai ai legea, nu mai ai starea de alerta. A fost o lege absolut necesara. Nu se poate abroga.

Legea 136 prevede toate lucrurile necesare pentru gestionarea unei stari de pandemie, astfel că aceste legi nu pot fi abrogate...”, a mai spus Orban.