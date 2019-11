'The Grand Challenge: Le Mans 66', lider în box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul "Marea provocare: Le Mans ’66/ The Grand Challenge: Le Mans '66" ("Ford v Ferrari"), cu Matt Damon și Christian Bale, s-a situat pe prima poziție în box office-ul românesc, cu încasări de 640.993,79 de lei în weekendul premierei, potrivit Mediafax.

Câștigătorii premiului Oscar Matt Damon și Christian Bale sunt protagoniștii filmului bazat pe o poveste adevărată, inspirată din viața lui Carroll Shelby (Damon), un designer revoluționar al industriei americane de mașini, și cea a șoferului britanic Ken Miles (Bale). Ei s-au luptat cu birocrația corporatistă, cu legile fizicii, dar și cu proprii demoni pentru a putea construi o mașină de curse revoluționară pentru compania Ford Motor Company. Astfel, au reușit să detroneze titlul deținut de Enzo Ferrari în cursa de 24 de ore din Franța din 1966, pe pista Le Mans, potrivit cinemagia.ro.

Pe poziția a doua, în urcare cu două locuri, s-a situat drama "Maria, Regina României", de Alexis Sweet Cahill, cu încasări de 563.942,94 de lei. O poveste bazată pe fapte reale ce are în prim-plan figura marcantă a reginei Maria, filmul prezintă fapte din primăvara anului 1919, când aceasta pleacă la Conferința de Pace de la Paris să-i înfrunte pe cei mai puternici lideri ai lumii și să lupte pentru o Românie Mare.

Poziția a treia în box office-ul românesc este ocupată de o premieră, "O nouă poveste de Crăciun/ Last Christmas", de Paul Feig, care a avut încasări de 494.046,82 de lei de vineri până duminică. Cu Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh și Emma Thompson, în distribuție, comedia romantică este inspirată de melodia regretatului George Michael.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil", de Joachim Rønning (435.348 de lei), "Cenușăreasa și prințul misterios/ Cinderella and the Secret Prince", de Lynne Southerland și Paulette Victor-Lifton (365.506,62 de lei), "Bătălia de la Midway/ Midway", de Roland Emmerich (345.980,71 de lei), "Terminator: Destin întunecat/ Terminator: Dark Fate", de Tim Miller (224.093,62 de lei), "Joker", regizat de Todd Phillips (223.828,47 de lei), "Familia Addams/ The Addams Family", de Greg Tiernan și Conrad Vernonde (206.785 de lei), și de "Norm de la Polul Nord: O aventură urieșească/ Norm of the North: King Sized Adventure", de Richard Finn şi Tim Maltby (169.277,67 de lei).