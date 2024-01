The Guardian avertizează în privința Serbiei: 'Tratarea lui Vučić ca fiu risipitor care se va corecta nu dă rezultate!'

„Președintele Serbiei Aleksandar Vučić, un naționalist autocrat ale cărui instincte politice s-au făurit în timpul regimului lui Slobodan Milošević, își folosește puterea și influența pentru a stimula discordia în Balcanii de Vest, iar ambiția de a aduce Serbia pe orbita Uniunii Europene și a o îndepărta de influența Rusiei este înăbușită de criticile din partea Occidentului" - apreciază într-o analiză cotidianul britanic "The Guardian", adăugând că tratarea lui Vučić ca fiu risipitor care se va corecta nu dă rezultate, relatează Rador Radio România, analiză pe care o redăm mai jos.

În textul "Serbia - stat captiv reprezintă o problemă atât pentru Balcani, cât și pentru UE" se menționează că încălcarea normelor democratice și a statului de drept s-a accelerat treptat de la venirea la putere a Partidului Progresist Sârb (SNS).

În schimb, "The Guardian" menționează că această "abordare indulgentă" a Occidentului ar putea să înceteze curând. Ziarul amintește că după aprecierea lui Vučić alegerile din decembrie au fost cele mai "cinstite și corecte" din istorie și reprezintă un triumf al SNS, în timp ce misiunea de observatori OSCE are o cu totul altă părere. "The Guardian" amintește, de asemenea, rapoartele observatorilor internaționali în care se spune că alegerile s-au organizat în "condiții neloiale", au fost marcate de "lipsa de independență a presei, de presiunile asupra angajaților din sectorul public și folosirea abuzivă a resurselor publice", că s-au înregistrat cazuri de intimidare și "nereguli serioase", inclusiv cumpărare de voturi, distrugere de buletine de vot, precum și de o prezență masivă a sârbilor bosniaci la alegerile pentru Belgrad. "După aceste alegeri contestate au urmat proteste zilnice anti-Vučić. La sfârșitul săptămânii trecute, zeci de mii de oameni s-au adunat într-o piață centrală din Belgrad, unde se organizau și protestele împotriva lui Slobodan Milošević. Acolo s-a solicitat "Europei tăcute" să le susțină cauza.

Și pentru ca totul să fie clar, premierul Serbiei, Ana Brnabić, a mulțumit Rusiei pentru că a oferit informații care demonstrează că protestele sunt orchestrate de Occident" - comentează ziarul și adaugă că un eventual conflict va obliga Bruxellesul și Washingtonul să adopte o poziție mai dură.

Ce urmează?

Să nu uităm că în noiembrie Vučić prevestea că 2024 va "aduce mai multe conflicte și tensiuni" în Kosovo și Republica Srpska, unde liderul separatist al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, amenință ca va anula Acordul de Pace de la Dayton din 1995 în numele unificării naționale a sârbilor. În Kosovo, a cărui independență Belgradul refuză să o recunoască în continuare, au izbucnit conflicte grave în nordul preponderent sârb și există temeri cu privire la o viitoare tentativă de secesiune - adaugă "The Guardian", cu mențiunea că "speranța că perspectiva aderării la UE va convinge Guvernul sârb să adere la normele democratice și să se abțină de la destabilizarea statelor vecine s-a dovedit neîntemeiată". În calitate de principal investitor în economia Serbiei, privită favorabil de o mare parte din populație, UE are pârghii economice și diplomatice, pe care le poate folosi la nevoie. Deocamdată a decis să nu o facă, din motive ușor de înțeles, pe care le împărtășește de altfel și administrația Baiden - Balcanii ar rămâne deschiși pentru influența Moscovei și Beijingului. Dar tratarea lui Vučić, care își consolidează poziția în partea estică a UE, drept fiu risipitor care în cele din urmă va reveni pe calea cea bună, nu dă rezultate" - încheie cotidianul britanic.