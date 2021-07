The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Grimus şi byron vor susține 12 concerte în Iaşi, Bacău şi Chişinău

Trupele The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Grimus şi byron vor susţine, în perioada 23 iulie - 26 septembrie, douăsprezece concerte în Iaşi, Bacău şi Chişinău, potrivit news.ro.

Sub numele Alternative Brunch, concertele vor avea loc în aer liber, în grădinile partenere, la ora brunch-ului.

„În Europa, genul acesta de concerte este o normalitate şi vrem să îl dezvoltăm şi în România şi Republica Moldova, pentru că poftă şi cerere există”, a explicat Codruţ Dumitrescu, manager de proiect.

Proiectul Alternative Brunch este fondat de Overground Music şi co-finanţat de Comisia Europeană prin proiectul Music Moves Europe.

Calendarul concertelor „Alternative Brunch”:

The Mono Jacks

23 iulie - Chişinău, Artcor

24 iulie - Bacău, Valhalla

25 iulie - Iaşi, Nish

RATB

06 august - Chişinău, Artcor

07 august - Bacău, Valhalla

08 august - Iaşi, Nish

Grimus

10 septembrie - Chişinău, Artcor

11 septembrie - Bacău, Valhalla

12 septembrie - Iaşi, Nish

byron

24 septembrie - Chişinău, Artcor

25 septembrie - Bacău, Valhalla

26 septembrie - Iaşi, Nish