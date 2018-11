The Rolling Stones va realiza un turneu în 2019 care va cuprinde 13 oraşe din SUA

Legendara trupă britanică The Rolling Stones a anunţat luni că va realiza un turneu în 2019 care va cuprinde 13 oraşe din SUA, potrivit revistei Rolling Stone citată de EFE, potrivit Agerpres.

"Este emoţionant când cântăm pe stadioanele din SUA. Energia este întotdeauna incredibilă", a declarat solistul trupei Mick Jagger, în timp ce chitaristul Keith Richards a asigurat că fanii americani sunt "un mare public".

Trupa va începe turneul din SUA pe 20 aprilie la Miami şi îl va încheia pe 21 iunie la Chicago după ce va concerta în oraşe precum Houston, Washington şi Philadelphia.

Concertele vor fi o prelungire a turneului 'No Filter' cu care trupa britanică a străbătut Europa între 2017 şi 2018.

Ultima oară când The Rolling Stones a concertat în SUA a fost în 2016, când a susţinut două spectacole în Las Vegas şi a participat la Desert Trip, un festival din California în care britanicii au cântat alături de Bob Dylan, Neil Young, The Who, Paul McCartney şi Roger Waters (Pink Floyd).

Blue &Lonesome', lansat în decembrie 2016, este ultimul album publicat până la această dată de legendara trupă britanică.