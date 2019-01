The Telegraph CEDEAZĂ în fața Melaniei Trump - Cotidianul britanic prezintă scuze și plătește depăgubiri Primei Doamne

Cotidianul britanic The Telegraph i-a prezentat scuze şi i-a plătit despăgubiri Primei Doamne americane Melania Trump, după ce a publicat săptămâna trecută un articol în care scrie, în ediţia tipărită de sâmbătă, că există numeroase informaţii false, relatează The Associated Press.

Ziarul scrie sâmbătă că-i cere ”fără rezerve” scuze Melaniei Trump şi familiei sale, din cauza neplăcerilor pe care li le-a cauzat prin conţinutul unui articol cu trimitere ilustrată pe prima pagină, "The Mystery of Melania", în urmă cu o săptămână, la 19 ianuarie, în suplimentul săptămânal al publicaţiei.

”În semn de regret, am acceptat să-i plătim doamnei Trump despăgubiri substanţiale şi cheltuielile de judecată”, anunţă The Telegraph. Cotidianul nu dezvăluie însă suma.

Citeste si După DEZASTRUL de pe piața valutară, care i-a lovit puternic pe români, Eugen Teodorovici pune tunurile pe BNR: 'Să-și respecte toate obligațiile legale'

Cotidianul scrie că a caracterizat în mod fals personalitatea tatălui Melaniei Trump, a relatat în mod fals atât despre motive din cauza cărora ea a abandonat studii superioare de arhitectură, cât şi despre eşecul carierei sale de manechin, înainte de a-l cunoaşte pe Donald Trump.

Ziarul precizează că tatăl Melaniei Trump nu este o ”prezenţă care inspiră teamă” şi că ”nu controlează familia”, aşa cum a scris.

El precizează de asemenea că Melania Trump nu a abandonat un curs de arhitectură şi design la universitate din cauza unui examen neluat, ci pentru că dorea să urmeze o carieră reuşită în modelingul profesionist.

”Recunoaştem că doamna Trump a fost un model profesionist plin de succes şi deplin înainte să îl întâlnească pe soţul său şi că şi-a obţinut singură activitatea ca manechin, fără ajutorul său”, scrie ziarul, recunoscând de asemenea că a relatat incorect anul în care s-au cunoscut cei doi

”Afirmaţia potrivit căreia doamna Trump a plâns în seara alegerilor este de asemenea falsă”, mai scrie The Telegraph.

Cotidianul şi-a retractat de asemenea afirmaţia potrivit căreia tatăl, mama şi sora Melaniei Trump s-au mutat la New York, în 2005, pentru a locui în clădiri care-i aparţin lui Donald Trump.

The Telegraph este unul dintre principalele ziare în format mare şi este susţinătorul tradiţional al Partidului Conservator.

Aceasta nu este prima victorie în justiţie a Melaniei Trump contra presei britanice.

Ea a primit despăgubiri şi scuze din partea The Daily Mail, după ce a acuzat tablodul de defăimare.