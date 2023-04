Theodor Stolojan susține că pragul stabilit pentru abuzul în serviciu trebuie corectat: O asemenea modificare ar fi trebuit discutată în partid

Fostul preşedinte al PNL Theodor Stolojan a declarat că modificarea privind pragul financiar stabilit pentru abuzul în serviciu ar fi trebuit discutată în cadrul partidului, înainte de a fi votată în Senat. Fostul lider liberal este de părere că pragul ar trebui corectat în Camera Deputaţilor pentru că altfel încurajează ”mica corupţie” în rândul funcţionarilor publici, anunță news.ro.

Întrebat, într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24, de ce Senatul a votat noul prag financiar pentru abuzul în serviciu, Theodor Stolojan a subliniat că îi este greu să răspundă la întrebare, mai ales că problema nu a fost discutată în partid.

”Mi-e greu să vă spun. (...) O asemenea modificare ar fi trebuit discutată în Biroul Executiv sau în Biroul Permanent al PNL. Nu o consider o măsură bună pentru că nu ţine seamă de realitatea din România. Dacă vă gândiţi ce înseamnă venitul anual mediu în România, e undeva, ajungem în jur de 65-70.000 vorbesc de prag. Or să vii cu 250.000 ca prag în care nu mai consider infracţiune, e ca şi cum le spui la foarte mulţi, la foarte mulţi: băieţi, daţi-i înainte cu 10.000, cu 20.000 euro, cu 3.000 euro. Efectul e că oamenii îşi pierd încrederea în politicieni şi în politică. (...) Pentru mine a fost o surpriză şi mă deranjează că asemenea măsuri cu impact mare în rândul oamenilor, din punct de vedere al atitudinii faţă de politică de politicieni, n-au fost discutate în organismele de conducere ale PNL”, a declarat Stolojan.

Stolojan a precizat că va discuta problema cu parlamentari din Camera Deputaţilor

”O să discut cu câţiva parlamentari care ştiu că pot gândi logic”, a spus Stolojan.

Fostul lider liberal a explicat că ideea a plecat mai degrabă din Parlament.

”Cred că mai degrabă a venit din Parlament acest lucru, dar nu-l cunosc. Deci nu cunosc, pe detaliile acestei decizii, dar cred că a venit din Parlament. Deci mă deranjează că n-a fost discutată şi că nu e o măsură bună, pentru că corupţia în România, sigur, are cazuri mari, dar e această corupţie mică la nivelul funcţionarilor care cer 1.000 lei, 2.000 lei. Aţi văzut exemplele cu acea directoare de resurse umane. Deci, ca să te angajezi la un spital judeţean, unitate publică, îţi cerea angajare. Deci nu discutăm de 50.000, ci 1.000 euro, 2.000 şi aşa mai deoarte”, a explicat Stolojan.

Stolojan a arătat că Guvernul este cel care trebuie să îşi asume un astfel de prag

”Ar fi trebuit să-şi asume, nu Predoiu, Guvernul. Argumentul a fost să mai degajeze instanţele judecătoreşti de foarte multe cazuri”, a precizat Stolojan, care a adăugat că ”organizaţiile partidului trebuie să le explice oamenilor”.

Stolojan a mai arătat că, dacă lucrurile nu vor fi reparate, PNL va pierde din punct de vedere electoral.

”Vom pierde, dacă rămâne aşa, vom pierde. Acuma, sigur, depinde şi de percepţia populaţiei, convingerea mea este că încurajăm corupţia mică, care este extrem de răspândită la nivelul funcţionarilor publici”, a precizat Stolojan.

Senatorii au votat, miercuri, în plen, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative, iniţiat de Guvern la sfârşitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus în comisia juridică, un prag valoric pentru abuzul în serviciu în cuantum de 250.000 de lei.

Proiectul a generat critici, fiind comparat cu Ordonanţa 13 din epoca Dragnea, care a provocat ample proteste.

Ulterior, Ministerul Justiţiei a precizat că „nu există nicio referinţă concretă” în deciziile Curţii Constituţionale a României sau în avizele Comisiei de la Veneţia cu privire la valoarea economică sau financiară a unui prag valoric pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi a anunţat că va susţine adoptarea de către Camera Deputaţilor a unui prag de 9.000 de lei.

Miercuri seară, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă a anunţat susţinerea liberalilor pentru pragul de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu propus de Ministerul Justiţiei, precizând că liderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache a fost mandatat să susţină acest amendament la Cameră. Un anunţ similar a fost făcut de către liderul PSD, Marcel Ciolacu.

