Theresa May se confruntă cu un adevărat haos şi o rebeliune din partea Partidului său Conservator. Acuzații dure din partea unui fost ministru

Fostul ministru britanic însărcinat cu Brexitul Dominic Raab o critică dur pe Theresa May, pe care o acuză de lipsă de voinţă politică şi hotărâre în negocierea Brexitului cu Uniunea Europeană (UE), relatează The Associated Press, conform news.ro.

Raab, care a demisionat joi din Guvern, o acuză pe şefa Executivului britanic că nu s-a opus atacurilor unor oficiali europeni.

”Dacă nu putem să încheiem acest acord în condiţii rezonabile, trebuie să fim foarte cinstiţi cu această ţară: nu vom fi corupţi, şantajaţi ori intimidaţi şi vom pleca”, a declarat Raab pentru Sunday Times.

”Lipseşte un lucru: voinţa politică şi hotărârea”, a subliniat el.

Theresa May se confruntă cu un adevărat haos şi o rebeliune din partea Partidului său Conservator.

Opozanţi ai şefei Guvernului britanic din cadrul Partidului Conservator plănuiesc să o debarce, după ce a încheiat, săptămâna aceasta, un proiect de acord asupra Brexitului cu UE.