Theresa May se întâlneşte cu britanicii pentru a discuta despre Brexit

Premierul britanic, Theresa May, pleacă joi într-un turneu în cele patru colţuri ale Regatului Unit pentru a discuta cu concetăţenii săi despre Brexit, cu un an înainte de ieşirea ţării din Uniunea Europeană, scrie AFP, conform agerpres.ro.

"Astăzi (joi), cu un an înainte ca Regatul Unit să părăsească UE şi să înceapă să-şi traseze un nou drum în lume, vizitez cele patru naţiuni ale Uniunii pentru a asculta ceea ce oamenii, peste tot în ţară, gândesc despre Brexit", a declarat Theresa May, înainte de plecare, potrivit Downing Street.Şefa guvernului îşi va începe turneul prin Regatul Unit în Scoţia, unde va vizita o fabrică de textile din Ayrshire, după care se va deplasa la Newcastle (nord-estul Angliei), la o întâlnire cu grupuri de părinţi şi copii. Ulterior, va lua prânzul împreună cu mai mulţi agricultori în apropiere de Belfast, capitala Irlandei de Nord, înainte de a merge la Barry pentru o masă rotundă cu întreprinzători galezi.Theresa May susţine că, odată cu Brexit-ul, diferitele provincii care alcătuiesc Regatul Unit vor beneficia de puteri de decizie sporite, deţinute până atunci de Bruxelles.În timp ce unul dintre dezacordurile în negocierile cu UE îl reprezintă chestiunea frontierei dintre Irlanda de Nord, provincie a Regatului Unit care va părăsi deci UE la 29 martie 2019, şi Irlanda, care va rămâne în UE, Theresa May şi-a luat, de asemenea, angajamentul "să apere integritatea Regatului Unit în ansamblul său"."Aceasta înseamnă să ne asigurăm că nu vor fi ridicate noi bariere în cadrul pieţei noastre interne comune şi că Regatul Unit va fi în măsură să îşi respecte obligaţiile internaţionale pe viitor", a explicat ea.Convinsă că viitorul va fi "strălucitor", şefa guvernului a schiţat portretul viitorului Regat Unit care "întreţine relaţii comerciale libere cu prietenii şi partenerii săi din Europa şi din lume"."După ce vom prelua controlul asupra legilor noastre, frontierelor noastre şi banilor noştri şi vom ţine seamă de oportunităţile oferite de Brexit, Regatul Unit va prospera ca o ţară puternică şi unită de care să beneficieze toată lumea, indiferent dacă a votat pentru sau contra Brexit-ului", a mai spus Theresa May.