Theresa May vrea să-i unească pe britanici cu un an înainte de Brexit

Premierul Theresa May s-a angajat joi, cu exact un an înainte de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE), într-un periplu în regat, cu scopul de a încerca să-şi unească şi asigure concetăţenii cu privire la un Brexit care creează în continuare disensiuni, relatează AFP. ”Astăzi (joi), cu un an înainte ca Regatul Unit să părăsească UE şi să înceapă să-şi traseze noua cale în lume, vizitez cele patru naţiuni ale Uniunii, pentru a asculta ce gândesc oamenii despre Brexit în întreaga ţară”, a declarat May, citată într-un comunicat.

”În contextul în care părăsim UE, sunt hotărâtă ca în anii care vin să ne consolidăm legăturile care ne unesc”, a continuat ea. Convinsă că viitorul va fi ”radios”, şefa Guvernului prezintă un portret al unui viitor Regat Unit ”care face comerţ liber cu prietenii săi şi partenerii săi în Europa şi dicolo de ea”.

”Preluând controlul legilor, frontierelor şi banilor şi profitând de oportunităţile oferite de Brexit, Regatul Unit va prospera ca o ţară puternică în toată lumea, indiferent de votul vostru pentru sau contra Brexitului”, a adăugat ea.

Theresa May şi-a început turul în Scoţia, unde a vizitat o fabrică textilă, la Ayrshire. Ea s-a întâlnit după aceea cu un grup de părinţi şi copii la Newcastle, în Anglia. Premierul urma să ia masa împreună cu agricultori în apropiere de Belfast, capitala Irlandei de Nord, iar apoi să se ducă la Barry, în Ţara Galilor, la o masă rotundă cu antreprenori galezi.

Ultima etapă este o întâlnire cu polonezii instalaţi la Londra.

”ORIZONT GLORIOS”

Regatul Unit urmează să părăseasă UE pe 29 mai 2019, la doi ani după ce a declanşat procedura de divorţ şi la aproape trei ani după ce a votat - în proporţie de 52% - în favoatrea Brexitului, în referendumul de la 23 iunie 2016.

În faţa imposibilităţii obţinerii unui acord cu privire la viitoarea relaţie britanică cu foştii săi parteneri europeni înainte de acest termen, Theresa May a obţinut o perioadă de tranziţie până la sfârşitul lui 2020, în care Londra nu va mai avea vreun cuvânt de spus în deciziile UE, dar va continua să aibă acces pe piaţa unică.

”Călătoria noastră naţională în vederea ieşirii din UE se apropie de sfârşit şi ne aşteaptă un orizont glorios”, clamează ministrul britanic de Externe Boris Johnson, fierul de lance al taberei ”leave”, în ziarul Daily Express.

Cotidianul - o publicaţie înverşunată anti-UE - citează un sondaj efectuat pe mai bine de 2.000 de persoane, pe Internet, potrivit căruia 65% dintre alegători se opun organizării unui al doilea referendum.

Însă subiectul continuă să împartă ţara, iar mai multe mişcări pro-UE exploatează incertitudinile Brexitului, într-o încercare de a inversa procesul ieşirii. Una dintre ele - Best for Britain - a lansat miercuri o campanie de afişaj prin care cere un ”ultim cuvânt” asupra acordului de divorţ.

”ACT AUTODISTRUGĂTOR”

”Ar trebui să ştim cum arată acordul şi apoi să ne pronunţăm asupra lui”, a subliniat fostul premier laburist Tony Blair într-o conferinţă la Londra.

Opus Brexitului, pe care-l consideră cea mai mare decizie luată de ţara sa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, el a apreciat că Regatul Unit are nevoie de UE pentru a avea greutate în faţa unor grei ca China, India sau Statele Unite.

”Vom putea să fim un actor mondial puternic şi important, dar (...) să ne retragem din cea mai mare piaţă a noastră şi din cea mai mare uniune politică din lume este un act autodistrugător extraordinar”, a avertizat el.

Theresa May a dat asigurări că, odată cu Brexitul, diversele provincii care alcătuiesc Regatul Unit vor beneficia de puteri de decizie sporite, deţinute până atunci de Bruxelles, încercând să ofere asigurări împotriva unui ”lovituri de forţă” a Londrei.

Ea s-a angajat totodată la ”protejarea integrităţii Regatului Unit în ansamblul său”, în contextul în care problema frontierei între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda vecină, stat membru UE, continuă să frâneze negocierile cu UE.

”Asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că noi bariere nu vor fi ridicate în interiorul pieţei noastre interne comune”, a subliniat ea, conform news.ro.