Thom Yorke, liderul formaţiei Radiohead, a lansat miercuri al treilea album solo, primul după "Tomorrow's Modern Boxes" din 2014 potrivit news.ro.

Discul "Anima" este realizat în strânsă legătură cu fidelul său colaborator Nigel Godrich, producător al Radiohead.

Yorke a descris albumul drept "distopic", fiind influenţat de anxietăţile sale şi de temerile faţă de evenimentele lumii, precum şi de muzica lui Flying Lotus.

Exemplare ale albumului "Anima" vor fi disponibile din 19 iulie, inclusiv o ediţie vinil cu piesa "Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming" bonus.

Lansarea albumului a fost acompaniată de un scurtmetraj, pe care Yorke l-a realizat împreună cu regizorul Paul Thomas Anderson.

Yorke îşi va promova noul album printr-un turneu în Europa şi America de Nord care va începe luna viitoare, potrivit consequencesofsound.net.