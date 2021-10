Thomas Pesquet este primul astronaut francez care a preluat comanda Staţiei Spaţiale Internaţionale

Thomas Pesquet a devenit luni primul astronaut francez care a preluat comanda Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), un post cu responsabilităţi numeroase, pe care îl va ocupa până la revenirea lui pe Terra, programată în luna noiembrie, informează AFP.

Acest astronaut al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) a preluat postul de comandant de la unul dintre colegii lui de echipaj, japonezul Akihiko Hoshide de la JAXA (agenţia spaţială japoneză, n.r.), care i-a predat simbolic cheia vehiculului spaţial în cadrul unei ceremonii transmise pe site-ul NASA.

"Sunt mândru să îmi reprezint ţara aici, la înălţime", a declarat Thomas Pesquet, în vârstă de 43 de ani, sosit la bordul ISS în luna aprilie pentru a participa la cea de-a doua misiunea a lui pe orbita Pământului.El a salutat, în limba engleză, rolul activ pe care Franţa l-a jucat în industria aerospaţială şi în explorarea spaţială. "Le mulţumesc tuturor directorilor, tuturor inginerilor, tuturor actorilor activi din sectorul spaţial. Am devenit astăzi primul comandant francez al unui vehicul spaţial şi vă datorez vouă, în mare parte, acest lucru", a adăugat în limba franceză Thomas Pesquet, fost pilot de avion."Ai fost un coleg formidabil şi vei fi un comandant formidabil!", i-a spus Akihiko Hoshide, care a deţinut funcţia de comandant al ISS timp de cinci luni."Acum, este rândul meu să încerc să fac o treabă bună pentru a păstra misiunea noastră în deplină securitate, să finalizăm sarcinile noastre operaţionale şi să ne întoarcem sănătoşi şi fericiţi la cei pe care îi iubim", a răspuns astronautul francez, mulţumindu-i colegului său japonez pentru activitatea depusă.În această funcţie, Thomas Pesquet va fi responsabil pentru alţi şase membri aflaţi în prezent la bordul ISS (trei americani, doi ruşi şi un japonez), precum şi pentru alţi trei membri noi care se pregătesc să fie lansaţi în spaţiu de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan pentru a ajunge în laboratorul spaţial, unde vor turna primul film de ficţiune realizat pe orbita Terrei.Comandantul ISS este acela care intră în fiecare zi în legătură cu specialiştii de la sol şi care trebuie să vegheze la buna executare a sarcinilor trasate astronauţilor de la bord (experimente ştiinţifice, operaţiuni de mentenanţă, etc.), într-o bună ambianţă de lucru.În caz de urgenţă, precum un incendiu sau o depresurizare, el are întreaga autoritate necesară pentru a lua deciziile care se impun.Aceste sarcini nu se pot compara cu pilotarea unui avion de linie, deoarece ISS pluteşte la 400 de kilometri deasupra Pământului în manieră autonomă, iar manevrele de orientare sunt efectuate de la sol.