Thrillerul Tenet s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american - La nivel global are încasări de peste 200 de milioane de dolari

Thrillerul „Tenet”, regizat de Christopher Nolan, unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american şi, în ciuda unul weekend slab din punct de vedere al încasărilor, a reuşit să depăşească, la nivel global, pragul de 200 de milioane de dolari încasări, potrivit news.ro.

În al doilea weekend de la premiera nord-americană, filmul a înregistrat încasări de 6,7 milioane de dolari, în SUA şi Canada, o scădere cu 66% faţă de debut, potrivit boxofficemojo.com.

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

La nivel internaţional, au fost raportate încasări totale de 177,5 milioane de dolari, cu peste 30 de milioane în al treilea weekend, astfel că totalul global generat până în prezent este de 207 milioane de dolari.

Aproximativ 75% dintre cinematografele americane au fost redeschise, însă pieţele importante, precum New York, Los Angeles şi San Francisco au rămas închise. Cinematografele redeschise funcţionează la capacitate redusă, astfel că vânzarea biletelor este limitată.

Producţia Warner Bros. este o dramă SF de spionaj, cu John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki şi Kenneth Branagh în distribuţie. Bugetul de producţie a fost de 200 de milioane de dolari.

„The New Mutants”, regizat de Josh Boone, s-a menţinut pe poziţia secundă în box office-ul nord-american, cu încasări de 2 milioane de dolari în al treilea weekend de la premieră.

Şi thrillerul „Unhinged”, cu Russell Crowe în rol principal, şi-a menţinut locul, al treilea, cu încasări de 1,5 milioane de dolari în al cincilea weekend.

Comedia romantică „The Broken Hearts Gallery”, regizată de Natalie Krinsky, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de peste 1,1 milioane de dolari, iar comedia „Bill & Ted Face the Music”, cu Keanu Reeves şi Alex Winter în distribuţie, a coborât un loc, până pe cinci, cu încasări de 260.000 de dolari în al treilea weekend de la debut.

Box office-ul nord-american de weekend e completat de „Words on Bathroom Walls”, „The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, „The Personal History of David Copperfield” şi „My Brothers' Crossing”, cu încasări cuprinse între 241.000 de dolari şi 11.500 de dolari.