TIFF: vine la festival regizorul maghiar premiat cu Oscar, István Szabó

Regizorul István Szabó vine în România ca invitat special la cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ce va avea loc între 23 iulie şi 1 august, la Cluj-Napoca. El se alătură unor invitaţi români şi străini de marcă, între care scenaristul Guillermo Arriaga, Christian Jeune, directorul Departamentului de Film al Festivalului de la Cannes, producătorul israelian Katriel Schory, regizorii Szabolcs Hajdu, Susanna Nicchiarelli, Agustí Villaronga şi Uberto Pasolini, arată News.ro.

Regizorul István Szabó va aduce la festival „Raport Final/ Final Report”, cea mai nouă producţie pe care o semnează. Autorul, premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin - „Mefisto” (1981) -, va fi prezent la proiecţia filmului inclus în secţiunea Ziua Maghiară, pe 28 iulie la Cinema Victoria, şi va susţine un masterclass la Facultatea de Teatru şi Film a Universităţii Babeş-Bolyai, pe 30 iulie, de la ora 16:00.

La gala de închidere, cineastului îi va fi înmânat oficial premiul pentru întreaga carieră, anunţat la TIFF în 2018. În cei 60 de ani de carieră cinematografică, Szabo a semnat zeci de titluri importante, cele mai cunoscute fiind „Colonelul Redl”, „Hanussen”, „Meeting Venus”, „Sunshine”, „Taking Sides” şi „Being Julia”.

Pe 28 iulie, în cadrul Zilei Maghiare, vor rula alte opt filme, printre care „Spirala/ Spiral” al regizoarei clujene Cecília Felméri, recompensat cu o menţiune specială la Festivalul de la Varşovia, cu Alexandra Borbély („On Body and Soul”) şi Bogdan Dumitrache („Poziţia copilului”). Acesta din urmă va fi prezent la TIFF, alături de cunoscutul producător András Muhi. În aceeaşi secţiune, cineastul Szabolcs Hajdu se întoarce la Cluj cu „Treasure City”.

La TIFF vor veni şi regizorii Christos Nikou, prezent în competiţia oficială cu „Mere/ Apples”, şi Vadim Perelman, invitat la proiecţia „Lecţii de persană/ Persian Lessons” din Piaţa Unirii Open Air.

Regizoarea italiană Susanna Nicchiarelli va prezenta în festival „Domnişoara Marx/ Miss Marx”, premiată recent la Veneţia, acolo unde s-a bucurat de o premieră oficială, iar din program face parte şi „Un loc ca oricare altul/ Nowhere Special”, în regia lui Uberto Pasolini, cunoscut ca producător al comediei „The Full Monty”.

Din delegaţia de regizori, actori şi producători invitaţi în secţiunea Focus Spania vor face parte Roberto Cueto, selecţioner al Festivalului de la San Sebastian, cineastul Agustí Villaronga - regizorul filmului „În pântecul mării/ The Belly of the Sea”, regizorul şi producătorul Manuel Arija de la Cuerda - autorul filmului „Ultrainocenţa/ Ultrainnocence”, regizorul Javier Polo Gandía - „Misterul flamingoului roz/ The Mistery of the Pink Flamingo” şi cineastul Guillermo Benet, care semnează regia şi scenariul lungmetrajului Nevinovaţii (The Blameless).

Invitat în juriul care va desemna câştigătorul Trofeului Transilvania din acest an, celebrul scenarist şi scriitor mexican Guillermo Arriaga, cunoscut pentru scenariile unor filme precum Babel (nominalizat la Oscar în 2006) sau The Three Burials of Melquiades Estrada, premiat pentru scenariu la Cannes, va fi prezent la Cluj alături de Christian Jeune, directorul Departamentului de Film al Festivalului de la Cannes, Katriel Schory, producător, fondatorul Belfilms şi fost director executiv al Israel Film Fund, actorul, regizorul şi producătorul american Scott Coffey (Ellie Parker, Mullholland Drive) şi actriţa Maria Popistaşu, protagonistă în Întregalde, selecţionat în Quinzaine des Réalisateurs la Cannes.

Din juriul care va acorda premiile secţiunii Zilele Filmului Românesc va face parte Bernd Buder, directorul artistic al FilmFestival Cottbus şi consultant pentru selecţa secţiunii Forum a Festivalului de la Berlin, alături de consultantul şi selecţionerul Freddy Olsson, fost preşedinte al Festivalului de la Göteborg, şi coordonatorea echipei de marketing a New Europe Film Sales, Ewa Bojanowska. Scurtmetrajele din secţiunea ZFR vor fi jurizate de Doris Bauer, co-directoarea Vienna Shorts, criticul de film Jay Weissberg, directorul Festivalului de Film Mut din Pordenone, şi Xavier Henry-Rashid - fondatorul companiei Film Republic. Profesor de cinema şi critic de film, Jean-Max Méjean va face parte din Juriul FIPRESCI, alături de jurnalista Jenni Zylka, membră a echipei de selecţie a secţiunii Panorama a Festivalului de la Berlin, şi Marina Kostova, unul dintre cei mai apreciaţi critici de film din Macedonia de Nord, redactor-şef adjunct al publicaţiei SDK.

Nume importante ale cinematografiei autohtone vor sosi la Cluj-Napoca în perioada festivalului. Nae Caranfil va fi recompensat la această ediţie cu Premiul de Excelenţă, actriţa Cezara Dafinescu va fi distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră, regizorul Daniel Sandu va fi prezent în Zilele Filmului Românesc cu „Tata mută munţii”, iar actorii Alex Bogdan şi Ilona Brezoianu, proaspăt reveniţi de pe covorul roşu de la Cannes cu „Întregalde”, se vor întâlni cu publicul românesc la TIFF.

Nu vor lipsi de la petrecerea aniversară TIFF.20 creatoarea de modă Doina Levintza, care-şi va lansa un album foto dedicat costumelor din filmul „De ce trag clopotele, Mitică?”, Florin Piersic Jr., pe care spectatorii vor avea ocazia să-l vadă în „Asta-i viaţa/ That Was Life” (r. David Martín de los Santos), Dan Bordeianu, care se întoarce pe marele ecran în „Căutătorul de vânt” (r. Mihai Sofronea), regizorul Octavian Strunilă, care va debuta la Cluj cu „Perfect necunoscuţi”, şi Mircea Andreescu, unul dintre protagoniştii „După 40 de zile” (r. Andrei Gruzsniczki).