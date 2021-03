Tiger Woods a fost mişcat de susţinerea primită după accidentul rutier suferit

Americanul Tiger Woods, starul golfului profesionist, operat pentru leziuni grave la un picior suferite într-un recent accident rutier, a scris pe contul său de Twitter, duminică, câteva cuvinte de mulţumire pentru susţinerea primită din partea mai multor jucători de golf, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Este dificil să explic în ce măsură am fost impresionat atunci când am deschis televizorul şi am văzut mesajele de încurajare primite. Tuturor jucătorilor şi tuturor fanilor, vreau să le mulţumesc pentru că mă ajută să traversez această perioadă dificilă", a scris pe Twitter jucătorul în vârstă de 45 de ani, cu 15 titluri de Grand Slam în palmares.

Pentru a-l încuraja, mai mulţi jucători de golf care participau la WGC Workday Championship, între care foştii lideri mondiali Rory McIlroy (actual nr. 8), Jason Day (45) şi Justin Thomas (3), au purtat un tricou roşu şi pantaloni negri, culorile obişnuite ale celui care este considerat unul dintre cei mai buni jucători de golf din istorie."Tiger este totul pentru mine", a declarat Collin Morikawa, câştigătorul WGC Workday Championship."Dacă nu era Tiger Woods, eu cred că circuitul şi golful în general nu ar fi fost unde se află azi", a precizat, la rândul său, Rory McIlroy.

Tiger Woods se află internat într-un prestigios spital din Los Angeles pentru continuarea recuperării sale după intervenţia chirurgicală.



Woods a fost transferat la centrul medical Cedars-Sinai pentru a continua tratamentul ortopedic şi recuperarea, conform doctorului Anish Mahajan, directorul interimar al spitalului Harbor-UCLA, unde campionul a fost transportat imediat după accident.



Tiger Woods s-a rostogolit de mai multe ori, marţi dimineaţă, după ce a pierdut controlul asupra vehiculului pe o porţiune de drum abruptă şi predispusă la accidente, în apropiere de Los Angeles, fără ca în accident să fie implicate alte maşini, conform primelor elemente ale anchetei.



Conform salvatorilor sosiţi la faţa locului, jucătorul era conştient după accident, fiind scos din vehicul cu răni grave la ambele picioare, iar poliţistul care l-a descoperit la momentul accidentului, a precizat că Tiger Woods a "avut mult noroc să scape cu viaţă".



Echipele de salvare au fost nevoite să folosească un instrument specializat în descarcerare şi un topor pentru a-l extrage pe Tiger Woods din maşină, acesta fiind apoi transportat la un spital din apropiere. Conform presei din Statele Unite, Woods s-a ales cu o gleznă distrusă şi fracturi la picioare, dintre care una multiplă.



Acesta a fost supus unei intervenţii chirurgicale care a necesitat implantarea unei tije metalice în tibie şi şuruburi pentru consolidarea osului de la picior şi gleznă.