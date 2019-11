Timiş: PLUS ar putea pregăti un candidat pentru primăria Timişoara, în contradicţie cu vederile USR

Preşedintele Filialei Timiş a partidului PLUS, Cătălin Şipoş, a declarat, miercuri, că este posibilă o candidatură pentru Primăria Timişoarei a fostului vicepreşedinte liberal al Consiliului Judeţean Timiş, Marian Vasile, care tocmai s-a înscris în partidul condus de Dacian Cioloş.

Declaraţia lui Şipoş a venit la numai o oră distanţă de cea a liderului USR Timiş, Cristian Moş, care a afirmat că nu vor fi admişi să candideze anul viitor pentru funcţiile administrative oameni care au deţinut în trecut astfel de funcţii şi au demonstrat că nu au putut face nimic pentru comunităţi."Aş vrea să-i liniştesc într-un fel pe colegii de la USR, că venirea lui Marian Vasile alături de noi nu este o ameninţare pentru Alianţă, pentru USR, ci dorim să construim împreună pe termen lung. Am acceptat această adeziune pentru că Marian Vasile este un om integru, competent şi orientat spre soluţii. (...). Toate discuţiile pe care le-am avut cu oamenii nu au scos la iveală nicio ştire negativă la adresa sa, ci a fost recomandat ca un bun membru pentru noi. Marian Vasile va putea candida în măsura în care o pot face şi ceilalţi membri Plus. Nu îi este interzisă candidatura", a afirmat Cătălin Şipoş, într-o conferinţă de presă.El a subliniat că statutul şi regulamentul intern al PLUS nu menţionează nimic împotriva unei eventuale candidaturi a lui Marian Vasile, dar şi că protocolul cu USR precizează că toţi candidaţii vor urma regulamentul şi statutul fiecărui partid în parte.Şipoş a insistat asupra faptului că fiecare partid va desemna candidaţii după propriul regulament."Am discutat cu Marian Vasile despre aceasta, este decizia lui dacă va candida sau nu, mai departe vom discuta cu colegii de alianţă. Unul dintre membrii alianţei nu poate vorbi în numele celuilalt partener al alianţei. Cristian Moş (preşedintele USR Timiş, n.r.) a vorbit în numele alianţei fără a discuta cu celălalt membru. Marian Vasile vine alături de noi pentru că îşi asumă o construcţie pe termen lung, inclusiv în cadrul unei funcţii publice. Este un om matur care poate lua deciziile pertinente în baza protocolului şi statutului ambelor partide, pentru a crea cadrul propice să avem cât mai repede un candidat la Primăria Municipiului Timişoara sau la preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş. Nu este o luptă cu USR, ci un demers pentru a găsi cel mai potrivit candidat pentru lupta cu actualii primari, acolo unde noi vom avea candidaţi", a detaliat Şipoş.În conferinţa de presă pe care USR Timiş a susţinut-o anterior, liderul filialei, Cristian Moş, afirma că alianţa va avea candidaţi selectaţi pe criteriul să nu fi deţinut o funcţie administrativă anterior."Pot să specific că din partea USR şi a Alianţei USR-Plus nu vom mai avea candidaţi care au fost vicepreşedinţi de consiliu judeţean, consilieri, primari sau viceprimari, consilieri locali, ci vom avea doar oameni noi care au demonstrat pe plan profesional. Nu avem candidaţi foste persoane cu funcţii pentru că aceştia au avut ocazia să demonstreze că puteau face ceva pentru judeţ (în timpul mandatului, n.r.), dar au demonstrat că nu au făcut sau nu au putut face. Nu vrem ca USR sau Alianţa să fie acel partid care să fie vehicul pentru vechea clasă politică", a spus Cristian MoşUSR a anunţat de mai mult timp că va merge în localele din 2020 pentru primăria Timişoarei cu propriul candidat, Samuel Fritz.Marian Vasile a fost vicepreşedinte al CJ Timiş în mandatul trecut şi consilier judeţean în mandatul prezent, iar săptămâna trecută a demisionat din PNL şi din funcţia publică câştigată prin susţinere liberală.