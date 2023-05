Timișoara – În dezastru generalizat, sub Fritz

În ultima vreme, s-a tot auzit și noi am mai și scris câte ceva despre decăderea suferită în ultimii doi ani și jumătate de Timișoara, pe toate coordonatele.

Orașul care a cunoscut o dezvoltare extraordinară în perioada 2012-2020, fiind desemnat de Forbes drept orașul cel mai dinamic din România, orașul de departe cu cele mai mari investiții străine, orașul cu cele mai multe mari lucrări de investiții ale administrației publice locale, orașul cu cele mai multe mari parcuri modernizate, cu cele mai multe flori etc., etc., orașul câștigător al titlului de capitală europeană a culturii a ajuns zi de zi după alegerile din septembrie 2020 tot mai jos, sub absolut toate aspectele.

Presa locală și paginile Facebook ale unor grupuri civice - Like Timișoara, Pro Timișoara, Ne vrem orașul înapoi!- etc., respectiv personalități - Nicolae Robu (fostul Primar), Lia Lucia Epure (jurnalist), Mircea Opriș (jurnalist) etc- abundă în reflectări ale dezastrului.

Până nu demult, pe ordinea zilei erau scrieri și poze cu gunoaiele ce au pus stăpânire pe oraș.

Apoi, cu eșecul startului exercitării titlului de capitală culturală europeană.

A urmat “scandalul drapelelor”, provocat de anunțul lui Fritz că va demola catargele cu tricolor din giratorii montate de Primarul Robu, apoi “scandalul schelei” de 350.000 de euro (!!!), considerată de timișoreni oribilă, apărută lângă Operă, apoi al certificatelor de CO2 pentru care în 2021 și 2022 Administrația Fritz a fost amendată cu 35.5 milioane euro (!!!), iar acum, e în toi scandalul buruienilor ajunse de 1m din parcurile orașului -din toate, fără excepție!- și din spațiile verzi dintre blocuri!

Parcă ai fi în țara nimănui, spun localnicii!

Iar când li se zice “Fritz o ajunge în curând pe Clotilde”, ei replică: “a depășit-o de mult, de fapt de la bun început, dar ea e mai vizibilă că, deh, e în capitală!”

