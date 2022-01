Timișorenii Fritz se încălzesc doar cu scuze: Primarul Fritz (USR) se plânge că plătește facturi din mandatul lui Robu

Primarul municipiului Timişoara, Domnic Fritz, anunţă că a achitat o factură de 1,7 milioane de lei către furnizorul de gaz E.ON, reprezentând o datorie mai veche, din anul 2014. Aceasta în condiţiile în care compania de termoficare din Timişoara, Colterm, are datorii ce depăşesc 300 de milioane de lei la furnizori, ANAF sau bănci. În continuare, în apartamentele timişorenilor racordaţi la sistemul centralizat de termoficare, temperaturile sunt scăzute, la fel şi în şcoli şi spitale.

"Astăzi am plătit rata lunară de 1,7 milioane de lei pe care Primăria o are datorie către E.ON, pentru gazul consumat în 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plată» trebuie achitată în fiecare lună. Scadenţa de plată e ultima zi a lunii. Neplata ei înseamnă blocarea conturilor Primăriei şi executarea întregii sume, adică peste 57 de milioane de lei. Terminăm de plătit gazul pentru căldura şi apa caldă din 2014, în 29 decembrie 2023”, scrie Dominic Fritz, pe Facebook.

Edilul spune că vechea administraţie este vinovată de această situaţie.

"Povestea este simplă: Coltermn nu a plătit gazul către E.ON, Primăria a garantat contractul dintre Colterm şi furnizorul de gaz şi atunci când nu şi-a mai putut recupera banii, E.ON a dat în judecată Primăria şi în 2019 a câştigat definitiv. Primăria nu a respectat sentinţa şi nu a făcut plăţi. Ceea ce a dus la penalităţi zilnice şi la creşterea sumei datorate. Am început să facem plăţi de abia după ce am preluat mandatul de primar. Am reuşit prin negocieri intense să eşalonăm această datorie pe o perioadă de 2 ani şi jumătate. Şi, acum, lunar, achităm şi costul la gaz şi penalităţile, pe care ni le-au lăsat fosta administraţie. Mai este nevoie să adaug că în toamna anului 2012, Guvernul României a şters cu buretele toate datoriile Colterm?”, arată Fritz.

În acest timp, în casele timişorenilor racordaţi la sistemul entralizat de termoficare, temperaturile sunt scăzute, la fel şi în şcoli şi spitale. Aproximativ 20 de şcoli şi grădiniţe din Timişoara au decis să treacă în online, din cauza frigului din clase.

În acest sezon rece, Guvernul a alocat municipiului Timişoara, pentru termoficare, 54 de milioane de lei în luna noiembrie 2021 şi alte 15,4 milioane de lei în luna ianuarie 2022. Reprezentanţii Colterm spun că mai este nevoie de aproximativ 50 de milioane de lei pentru a trece iarna şi aşteaptă, în continuare, sprijinul Guvernului.

De mai bine de o săptămâna, Colterm a coborât temperatura de plecare a agentului termic în reţea, astfel că în apartamente, şcoli şi spitale temperatura ajunge la 12-16 grade.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.