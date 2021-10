Titus Corlățean acuză PNL și UDMR că au făcut 'joc de glezne' în Parlament: 'Miniștrii neomarxiști USR au primit aziceea ce meritau'

Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de politică externă din Senat, afirmă că unii reprezentanți ai PNL și UDMR au votat pentru miniștrii propuși de USR, la audierile de marți din comisii. După ce toți miniștrii propuși de USR au primit avize negative, cu excepția lui Cătălin Drulă, avizat favorabil din greșeală, Corlățean afirmă că „miniștrii neomarxiști USR au primit ceea ce meritau”.

„Ceea ce am promis, am respectat! "Ministrii" neomarxiști USR au primit azi în Parlament ceea ce meritau! În principal de la PSD ( plus cei câțiva parlamentari AUR), pentru că PNL și UDMR au făcut " joc de glezne" în comisiile parlamentare care i-au audiat pe neomarxistii ce s-au angajat în farsa asta de "guvern" USR, adică au votat PENTRU unii neomarxiști ori s-au abținut! E bine de știut! Așa că noi, nu peneliștii sau udemeriștii, le-am dat useriștilor AVIZE NEGATIVE pe linie..Urmează la rând Dacian Julien Cioloș miercuri în Parlament! Și va primi și el, și "echipa" lui de neomarxiști, exact ceea ce merită!”, scrie Titus Corlățean pe Facebook.

Echipa de miniștri propusă de Dacian Cioloș și programul de guvernare vor fi supuse miercuri votului în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Pentru învestire este nevoie de jumătate plus unu din totalul celor 465 de voturi, însă doar cei 80 de parlamentari ai USR au anunțat că vor vota Guvernul Cioloș 2. PNL și UDMR vor participa la ședința de plen, însă nu vor vota.