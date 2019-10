Toți banii președintelui: SURPRIZĂ în topul bogaților, între candidații la prezidențiale. Cum stă fiecare candidat

Ramona Bruynseels,Viorel Cataramă,Viorica Dăncilă și Dan Barna, cel mai bine plasați candidați la alegerile prezidențiale în topul averilor. Mediafax a realizat o analiză a averilor celor mai importanți candidați la alegerile prezidențiale, care vor avea loc în luna noiembrie a anului 2019.

Klaus Iohannis, candidat PNL

Președintele Klaus Iohannis, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, deține în prezent cinci imobile: Unul dobândit în 1997, prin cumpărare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumpărare în 2001 de 253 mp, unul obținut prin donație în 1992 de 377 mp. Totodată, șeful statului a cumpărat două case în 2007, de 76 mp, respectiv 64 mp.

Klaus Iohannis deține și un cont în bancă deschis în 1999 în valoare la zi de 250.000 lei.

Potrivit declarației de avere, șeful statului a realizat un venit de la Administrația Prezidențială, în ultimul an fiscal încheiat, în calitate de președinte, de 165.100 lei.

Soția sa, Carmen Iohannis, a realizat un venit de profesor de 33.276 lei.

Președintele a obținut, totodată, potrivit declarației de avere de pe site-ul BEC, 35.829 lei, din închirierea unui imobil din Sibiu. Și Cramen Iohannis a obținut același venit, respectiv 35.829 lei, prin închirierea unui imobil.

Dan Barna, candidat USR-PLUS

Potrivit declarației de avere afișată pe site-ul Biroului Electoral Central, candidatul la prezidențiale Dan Barna are un venit anual pentru funcția de deputat de 128.044 de lei.

Dan Barna și soția sa, Olguța Dana Totolici, dețin trei imobile, unul cumpărat în anul 2007 de 97,09 metri pătrați, altul în 2012 de 32,67 metri pătrați și un altul în 2014 de 77 de metri pătrați. În urma închirierii unuia dintre apartamente familiei Barna îi revine anual suma de 37.427 lei.

Candidatul USR-PLUS deține și un teren, moștenit în 2014, de 1.252 metri pătrați.

Totodată, în declarația de avere a lui Dan Barna sunt precizate nu mai puțin de 13 active financiare, de tip cont curent, echivalente, depozite bancare, fonduri de investiții, inclusiv pensii private, depuse la nouă bănci, însumând 1.356,500 lei, 70, 674 euro și 150.91 dolari.

Prezidențiabilul USR-PLUS a oferit acțiuni către societăți comerciale în valoare de 82.516 lei. Dan Barna a efectuat un singur credit, în anul 2012, de 202.000 de lei, conform sursei citate.

Viorica Dăncilă, candidat PSD

Conform declarației de avere depuse de Viorica Dăncilă la Biroul Electoral Central, aceasta deține, împreună cu soțul ei, Cristinel Dăncilă, un teren intravilan de 544 metri pătrați.

De asemenea, cuplul Dăncilă deține și două terenuri moștenite: un teren intravilan de 1.200 de metri pătrați și un teren agricol de două hectare. Soții Dăncilă sunt proprietarii unui apartament, achiziționat, de 100 de metri pătrați iar premierul mai deține unul moștenit, de 40 de metri pătrați. Viorica și Cristinel Dăncilă dețin împreună o casă de vacanță de 417 mp și una de locuit de 140 de mp.

Viorica Dăncilă are în proprietate bijuterii de aur (inele, cercei, pandantive, brățări, broșe) în valoare estimată de 5.000 de euro.

În ceea ce privește mașinile, Viorica Dăncilă a declarat că este proprietarul unui Volkswagen Passat din 2014.

Prezidențiabilul PSD are în opt conturi, dechise la trei bănci, suma de 518.218 de lei. Unul dintre aceste conturi este un fond de investiții de pensii private în valoare de 43.859 de lei. De asemenea, Dăncilă are 57.615 euro în patru conturi și 18.233 de dolari într-un alt cont bancar.

La categoria venituri, Viorica Dăncilă a declarat că a obținut de la Secretariatul General al Guvernului suma de 142.519 de lei din activitatea ca premier și suma de 32.628 de euro ca europarlamentar. La aceeași categorie a declarat că soțul, Cristinel Dăncilă, a obținut venituri de 325.949 de lei de la OMV Petrom Pitești.

Mircea Diaconu, Alianța Un Om (ALDE-Pro România)

Mircea Diaconu deține, alături de soția sa, cinci terenuri, trei dintre ele cumpărate și două dobândite prin moștenire. Primul teren a fost cumpărat în 1978 și are 130 de metri pătrați, un al doilea a fost achiziționat în anul 2000 și se întinde pe o suprafață de 2.000 metri pătrați, iar ultimul teren achiziționat de cuplul Diaconu, în anul 2016, are 12,15 metri pătrați. Două dintre terenuri au fost moștenite, unul în 1991 și are 1.000 de metri pătrați, iar celălat îi revine și lui Alexandru Diaconu, din 1974, tot de 1.000 metri pătrați, conform declarației de avere.

La capitolul imobile, prezidențiabilul Mircea Diaconu deține, împreună cu soția sa Diana Diaconu, nu mai puțin de cinci, trei dintre ele fiind cumpărate, iar două moștenite.

Cuplului îi revin două case, una de150 metri pătrați, achiziționată în 1978, iar alta în 2000, de 208 metri pătrați. O casă de vacanță, care se află în construcție, se întinde pe 80 metri pătrăți și a fost cumpărată în 1992, iar apartamentul pe care cei doi îl dețin are 39,12 mp și a fost cumpărat în 2016. De asemenea, cei doi au mai căpătat, prin moștenire, în anul 1974, și un grajd.

Mircea Diaconu deține și trei autovehicule, un Citroen Mehari, annul 1971, un ARO 10 și un SMART, dobândite prin cumpărare.

Prezidențiabilul ALDE-Pro România deține două conturi în lei, cu o sumă totală de 26.517 lei și două conturi în euro, cu o valoare de 113,35 euro, unul dintre ele deschis la o bancă din Belgia, conform declarației de avere depusă la BEC.

Diana Diaconu, soția acestuia, încasează 48.448 lei, fiind regizor artistic la Teatrul Nottara din București.

Pensia de vârstă a lui Mircea Diaconu este de 37.752 de lei, pensia de merit 52.092 lei, iar pensia de vârstă a soției de 5.310 lei.

Din partea Parlamentului European din Bruxelles, Diaconu a încasat anual 81.239 euro, iar diversele rambursări, au un cumul de 69.674 de euro. Tot din partea Parlamentului European, Mircea Diaconu a mai avut decontări, cheltuieli, diurne, etc., în valoare totală de 244.527 lei, iar drepturile de autor i-au adus 2.200 lei, conform sursei citate.

Theodor Paleologu, candidat PMP

Prezidențiabilul PMP deține două terenuri moștenite în anul 2005, ce însumează 45 de hectare și o casă, de asemenea moștenită în anul 2005, cu suprafața de 400 de metri pătrați.

În conturile lui Paleologu se află 189.418 lei și 48.182 de euro, împărțiți în cinci conturi BRD, trei în lei și două în euro. Conturile au fost deschise între anii 2008 și 2018.

Theodor Paleologu înregistrează un venit anual 139.000 de lei, bani proveniți din salariul de administrator al Fundației Paleologu, din drepturi de autor și conferințe Institutului Diplomatic Român, Institutul Cultural Român și Fundația Hanns Seidel Fil, Roma. De asemenea, din cei 139.000 de lei căștigați anual, 23.625 de ron provin dintr-o arendă pentru SC AGRIMAT MATCA SA.

Kelemen Hunor, candidat UDMR

Potrivit declarației de avere depusă de Kelemen Hunor la Biroul Electoral Central, candidatul UDMR la prezidențiale deține un teren de 711 metri pătrați pe numele său.

Totodată, conform sursei citate, liderul UDMR mai deține cotă parte la cinci terenuri cumpărate între anii 2000 și 2017, care însumează 7.407 de metri pătrați, terenuri ce ca ca titulari rude de ale lui Kelemen Hunor sau alte persoane fizice.

Acesta deține un autoturism Ford Fiesta din anul 2004.

Candidatul UDMR are un venit anual de 222.636 de lei, proveniți din indemnizație de deputat și salariul de președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România, iar soția acestuia are un venit anual de 52.691 de lei din salariul oferit de UDMR.

Totodată, alocația de stat a copiilor acestuia este de 9.564 de lei pe an.

În ceea ce privește activele financiare din conturi, depozite bancare și fonduri de investiții, acesta deține în conturile mai multor bănci un total de 216.000 de lei și 500 de euro. Kelemen Hunor mai are și un credit de 152.580 de lei la Banca Transilvania.

Potrivit declarației de avere, președintele UDMR mai deține și tablouri ale unor artiști contemporani în valaore de 6.000 de euro.

Ramona Ioana Bruynseels, candidat PPU-SL( Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal)

Ramona Ioana Bruynseels a declarat, la Biroul Electoral Central, un teren intravilan de aproape 1.000 de metri pătrați, deținut împreună cu soțul ei, Dominic Bruynseels. Ramona Bruynseels mai deține și un apartament de 196 de metri pătrați.

Soțul Ramonei Bruynseels deține un apartament de 82 de metri pătrați și două case de vacanță de câte 180 și 220 de metri pătrați. Totodată, acesta mai are în proprietate un teren intravilan de 1.680 de metri pătrați și două case de locuit, de 996, respectiv 192 de metri pătrați, toate trei imobilele adjudecate în baza unui titlu executoriu.

Ramona Bruynseels a mai declarat că este proprietarul unui autoturism Land Rover fabricat în 2010.

Candidatul PPU-SL la prezidențiale deține bijuterii și ceasuri (în cutie de valori la bancă) cu o valoare estimată de aproximativ 70.000 de euro. Bruynseels a declarat și obiecte de artă dobândite între 2012 și 2019, cu o valare estimată la aproximativ 30.000 de euro.

Ramona Bruynseels deține în mai multe conturi din diferite bănci sumele de 46.827 de lei, 27.398 de dolari și 31.966 de euro.

În același timp, aceasta a declarat mai multe conturi - în lei, euro, lire sterline, dolari și rand sud-african - deținute de Dominic Bruynseels la bănci diferite din România și din afara țării, cumulând următoarele sume: 106.337 de lei, 301.289 de euro, 1.343.853 de lire sterline, 714.678 de dolari și 3.528.725 rand sud-african.

Dominic Bruynseels deține acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale la Barclays PLC (84.065 de lire sterline), Ardora SRL (416.000 de euro), Erste Bank (117.648 de euro), Standard Bank Performance Reward Plan 2019-2021 (8.466.540 de rand sud-african), dar și altele.

Ramona Bruynseels a câștigat 9.337 de lei ca secretar de stat în ianuarie 2018 iar din funcția de consilier al ministrului Apărării a câștigat în perioada februarie - martie 2018 suma de 3.941 de lei. Dominic Bruynseels a obținut venituri anuale din funcțiile de director general deținute la trei bănci. Un exemplu în acest sens este venitul anual de 168.000 de euro obținut ca director general al Piraeus Bank. Acesta a câștigat ca președinte al Consiliui de Administrație din Standard Bank Angola suma de 25.592 de dolari anual.

De asemenea, Dominic Bruynseels a obținut venituri din investiții la Standard Bank, Barclays, Clerical Medical, Piraeus, First Bank, Erste Bank.

Soțul Ramonei Bruynseels a obținut și venituri din pensii cumulând 30.769 de lire sterline anual.

Viorel Cataramă, candidat Dreapta Liberală

Potrivit declarației de avere depusă de Viorel Cataramă la BEC, acesta deține 56 de tablouri în valoare de 2 milioane de euro, cumpărate între 1982 și 2010, 14 statui 300.000 de euro, achizițioante între 1993 și 2015 și vase decorative în valoare de 100.000 de euro.

Cataramă mai are bijuterii și ceasuri în valoare de 685.000 de euro. Suprafața totală a terenurilor deținute de Viorel Cataramă este de aproximativ 205 hectare, cumpărate între anii 1996 și 2008.

Candidatul din partea Dreapta Liberală la alegerile prezidențiale deține plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate în mai multe valute, la mai multe societăți și persoane fizice în valoare de 32.654.606 de lei.Activele sale financiare în conturi și depozite bancare și fonduri de investiții însumează 253.000 de lei, 115.000 de franci elevețieni, 20.800 de dolari și 15 000 de euro.

Viorel Cataramă deține două case de locuit dobândite în 2005 care însumează 6.136 metri pătrați, o casă primită în 2006 prin donare, cu suprafața de 1.246 metri pătrați, un apartament cumpărat în 2009 de 174 metri pătrați și un altul de 301 metri pătrați, achiziționat în același an. Acesta mai deține un spațiu comercial cu suprafața de 5.806 metrii pătrați.

Totodată, potrivit declarației de avere, Adina Cataramă, soția politicianului, deține o vilă și un apartament cumpărate în anul 2005, respectiv 2000, care însumează 710 metri pătrați.

Cataramă mai are un credit de 1,2 milioane de franci elvețieni, un leasing de 71 550 de euro pentru o mașină BMW X5 și un alt leasing de 71 371 de euro pentru un Mercedes GLE, toate trei fiind contractate în anul 2018. În 2013, acesta a mai achizițioant un ski jet Yamaha și o barcă cu motor Chaparral.

Alexandru Cumpănașu, candidat independent

Alexandru Cumpănașu deține două terenuri cu o suprafață de 1.000 de metri pătrați, achiziționați între anii 2016 și 2017, iar soția acestuia deține un teren de 117 metri pătrați, cumpărat în anul 2014, potrivit declarației de avere depuse de acesta la Biroul Electoral Central.

Cumpănașu mai deține și șase imobile cu o suprafață 872 de metri pătrați, cumpărate între 2013 și 2017, iar pe numele soției sale se regăsește un altul de 78 de metri pătrați.

Printre automobilele acestuia se regăsesc un Subaru din anul 2008 și un autoturism Mercedes din anul 2018.

Activele financiare ale acestuia din conturi bancare și fonduri de investiții sunt în valoare de 260.862 de lei și 17.000 de euro.Alexandru Cumpănașu mai are și un împrumut de 152.972 de lei către Asociația pentru Implementarea Democrației.

În ceea ce privește datoriile acestuia, acesta are un împrumur de 330.000 de euro al cărui creditor este o persoană fizică și un altul de 171.000 de lei.

Venitul anual al lui Alexandru Cumpănașu se ridică la suma de 1.132.933 de lei pe an, provenit din salarii, dreputri de autori și chirii, iar soția acestuia are un venit anual de 595.826, provenit din salarii, drepturi de autor și prestări de servicii.

Campania electorală a început cu 30 de zile înainte de data alegerilor și anume pe 12 octombrie. Ea se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea datei prezidențialelor, la ora 7.00, respectiv în data de 9 noiembrie.

Mandatul Președintelui României este de cinci ani, iar pe 10 noiembrie va avea loc votul în țară la prezidențiale, între orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat să aibă loc pe 24 noiembrie, în același interval orar.

Cât despre votul în secțiile din străinătate se desfăşoară pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. Astfel, la primul tur de scrutin românii din Diaspora vor vota între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.