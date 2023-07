Toate speranțele lui Zelenski stau în Turcia și ONU: demersuri urgente pentru rezolvarea Inițiativei Cerealelor de la Marea Neagră - Video

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că le-a trimis scrisori oficiale preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ”cu propunerea de a continua Iniţiativa Cerealelor de la Marea Neagră sau a unui echivalent al acesteia într-un format trilateral”. ”Ucraina, ONU şi Turcia pot asigura în comun operarea coridorului alimentar şi inspecţia navelor”, a precizat Zelenski.

Zelenski a afirmat, în mesajul transmis luni seară, că a fost informat despre situaţia de pe front şi de securitate şi le-a mulţumim salvatorilor care ajută oamenii după fiecare bombardament al ruşilor.

”Atacurile teroriste de azi din regiunea Sumî, regiunea Harkov, Donbas, regiunea Herson şi Zaporojie nu vor rămâne fără răspuns din partea soldaţilor noştri, cu siguranţă”, a subliniat el.

El a adăugat că a avut discuţii despre securitatea alimentară şi urmează să aibă o discuţie cu secretarul general al ONU.

”Poziţia Ucrainei a fost întotdeauna cât de clară se poate – nimeni nu are dreptul să distrugă siguranţa alimentară a vreunei naţiuni. Dacă un grup de oameni de undeva de la Kremlin cred că ei ar avea dreptul să decidă dacă în diferite ţări va fi mâncare pe masă: Egipt sau Sudan, Yemen sau Bangladesh, China sau India, Turcia sau Indonezia... atunci lumea are ocazia să arate că şantajul nu este permis nimănui. Din prima zi a agresiunii pe scară largă, Rusia a distrus libertatea navigaţiei în mările Neagră şi Azov. Rusia a lovit porturile noastre, terminalele pentru cereale cu rachete şi drone şi chiar şi hambarele au fost lovite... Singura consecinţă posibilă este destabilizarea pieţelor alimentelor şi haos social în ţările care depind critic de importurile de alimente. Mâncarea din Ucraina este siguranţa de bază pentru patru sute de milioane de oameni”, a spus Zelenski.

El a amintit că, anul trecut, a fost lansată Iniţiativa Cerealelor de la Marea Neagră.

”Rezultatele sale sunt elocvente – aproape 33 de milioane de tone de produse agricole au fost exportate în 45 de ţări. 60% din volum a mers către ţări din Africa şi Asia, în special, este vorba despre Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Kenya, Etiopia, Somalia, Sudan... Au fost trimise şi în China, India, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Irak, Liban, Yemen. Şi este foarte important – exporturile noastre de alimente permit salvarea de vieţi în ţări precum Yemen şi Somalia... oameni diferiţi... de religii diferite, cu diferite origini etnice... Dar toţi au acelaşi drept la viaţă!”, a susţinut preşedintele Ucrainei.

Zelenski a spus că, pe lângă exporturi, a fost lansată iniţiativa umanitară Cereale din Ucraina, la care s-au alăturat 34 de state donatoare.

”Toată lumea are dreptul la stabilitate... Africa are dreptul la stabilitate. Asia are dreptul la stabilitate. Europa are tot dreptul la stabilitate. Şi de aceea trebuie să ne pese tuturor de securitate – de protecţia faţă de nebunia rusească. Şi Iniţiativa Cerealelor de la Marea Neagră poate şi ar trebui să rămână funcţională – dacă fără Rusia, atunci fără Rusia. Acordul privind exportul cerealelor – acesta este un acord cu Turcia şi cu ONU – rămâne valabil. Singurul lucru de care este nevoie acum este implementarea sa cu grijă – şi presiune decisivă din partea lumii asupra statului terorist. Am trimis scrisori oficiale preşedintelui Turciei Erdogan şi secretarului general al ONU Guterres cu propunerea de a continua Iniţiativa Cerealelor de la Marea Neagră sau a unui echivalent al acesteia într-un format trilateral – aşa cum este mai bine. Ucraina, ONU şi Turcia pot asigura în comun operarea coridorului alimentar şi inspecţia navelor”, a precizat Zelenski.

El a mulţumit Suediei pentru strategia privind ajutorarea Ucrainei, în special privind reconstrucţia.