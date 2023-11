Tocmai a fost descoperit un nou animal pe Planetă: era asemănător unui gândac și avea aproximativ un metru

Cercetătorii din Murcia, Huelva, Madrid și La Rioja au găsit o amprentă fosilă a unui artropod, "asemănător unui gândac" care trebuie să fi măsurat în jur de un metru, la situl La Sierra de las Cabras (Jumilla, Murcia); deși nu au reușit să-l identifice cu niciunul dintre animalele cunoscute din acest grup de nevertebrate, motiv pentru care l-au numit Aenigmatipocus jumillensis.

Descoperirea a fost publicată în articolul științific "A new enigmatic lacutrine trackway in the upper Miocene of the Sierra de las Cabras (Jumilla, Murcia, Spain)", publicat pe 16 august 2023 şi semnat în "Journal of Iberian Geology" de Eduardo Mayoral, de la Universitatea din Huelva; Cayetano Herrero și Emilio Herrero, de la Muzeul de Etnografie și Științe ale Naturii din Jumilla; Javier Martín-Chivelet, de la Universitatea Complutense; și Félix Pérez-Lorente, profesor onorific la Universitatea din La Rioja (UR).

Această descoperire este rezultatul muncii în echipă a acestor cercetători. Mai exact, descoperirea și curățarea sitului au fost efectuate de Cayetano Herrero și Emilio Herrero, în timp ce Javier Martín Chivelet a fost responsabil de studierea vârstei pământului și a mediului în care s-au format sedimentele, iar cercetarea biologică, identificarea și caracterizarea i-au revenit lui Eduardo Mayoral.

La rândul său, Félix Pérez Lorente, profesor onorific la Universitatea din La Rioja (UR), a efectuat cercetări paleoihnologice, adică studiul urmelor, modul în care se mișcă animalul, precum și identificarea ca specimen de artropod.

Neclarități

În acest sens, cu indiciile oferite de amprenta fosilă nu se poate deduce ce tip de artropod este (hexapod, octopod sau decapod). Totuși, în cazul în care are 6 picioare și trei dintre ele sprijinite pe pământ, ar putea fi vorba de un blatodeo (gândac) de un metru lungime. Probabil că animalul a fost târât de un curent într-un lac foarte puțin adânc sau într-un mediu umed.

Amprenta fosilă prezintă un model care este format din seturi de trei urme sau triade, paralele și dispuse în grupuri alternative. Fiecare amprentă la sol prezintă o depresiune formată dintr-un corp central de trei ori mai lung decât lat, cu pereţi drepţi sau uşor curbaţi.

Când s-a comparat amprenta găsită cu restul ființelor vii și dispărute, nu au fost găsite până acum rămășițe fosile comparabile (și nici echivalentul actual), deși cercetătorii atribuie acest specimen de Aenigmatipodus jumillensis grupului de artropode.

Chiar dacă datele furnizate de setul de urme fosile descoperite nu permit atribuirea lor definitivă unui anumit grup de artropode, este foarte posibil ca autorul secvenței de urme de pași să fie un tip de gândac.