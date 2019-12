Actorul american Tom Cruise a dezvăluit imagini incredibile din culisele continuării lungmetrajului "Top Gun", "Maverick", la câteva zile după ce producătorii au lansat un spectaculos trailer al peliculei, scrie Mediafax.

Clipul a fost publicat de Tom Cruise pe contul său de pe platforma de micro-blogging Twitter și prezintă imagini din culisele scenelor de acrobații aeriene filmate pentru "Top Gun: Maverick".

Primul trailer al lungmetrajului "Top Gun: Maverick", continuarea filmului cult din anii 1980, a fost lansat la festivalul Comic-Con din San Diego, SUA, în iulie, în prezența starului Tom Cruise, spre marea încântare a fanilor. Ulterior, pe 16 decembrie, Paramount Pictures a lansat un nou trailer.

Miercuri, Tom Cruise a publicat imagini de la filmări, alături de următorul mesaj: "Atenție. Zboruri reale. Forță gravitațională reală. Este posibil să vă întoarcă stomacul pe dos".

Scenele aeriene sunt turnate în condiții reale. "Nu poți recrea acest tip de experiență decât dacă filmezi în direct", spune Tom Cruise.

Starul nu a fost singurul din distribuție care a învățat să piloteze avioane de vânătoare. Toți actorii au fost supuși unor antrenamente speciale. De asemenea, pentru a face experiența mai interesantă pentru spectatori, echipa de producție a testat un nou dispozitiv tehnic ce a permis integrarea a șase camere de înaltă definiție în carlingă, pentru a filma actorii.

"Este o scrisoare de dragoste pentru cei din aviație", a spus producătorul Jerry Bruckheimer despre acest film.

Lungmetrajul "Top Gun: Maverick", o producție Paramount, regizată de Joseph Kosinski, este programat pentru lansare pe 26 iunie 2020.

Cu o poveste situată în zilele noastre și tehnică militară modernă, noul film prezintă încercarea piloţilor veterani de a demonstra că pot face faţă noilor tehnologii în domeniu, reprezentate de drone.

Legendarul compozitor german Harold Faltermeyer, care a lucrat la memorabila coloană sonoră a peliculei originale, face și el parte din echipa de producție.

Producător este Jerry Bruckheimer - care a produs și filmul original, regizat de Tony Scott, decedat în 2012 -, alături de David Ellison și Tom Cruise.

Filmul "Top Gun" (1986), cu Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer şi Michael Ironside, a avut încasări de 350 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul prezintă competiţia dintre membrii unei echipe de studenţi a unei şcoli de aviaţie de elită din SUA, dar şi povestea de dragoste dintre unul dintre aceştia şi o profesoară. Piesa "Take My Breath Away" de pe coloana sonoră a fost recompensată cu un premiu Oscar.

În vârstă de 57 de ani, Tom Cruise este unul dintre cei mai cunoscuţi actori de film de la Hollywood. Pe lângă hiturile de box-office, precum cele din seria "Misiune: Imposibilă", Cruise are în palmares şi filme îndreptate spre cinematograful de artă: "Magnolia" (1999), "Cu ochii larg închişi/ Eyes Wide Shut", ultimul film al lui Stanley Kubrick (1999), şi "Deschide ochii/ Vanilla Sky" (2001).