Toma (Comisia de Transporturi): În timp ce ministrul Drulă și Cîțu tac apăsat, ministrul Ghinea....coordonează CFR Marfă se lichidează

„În timp ce ministrul Drulă și Florin Cîțu tac apăsat, ministrul Ghinea....coordonează CFR Marfă se lichidează. Din ce dă de înțeles MIPE, urmează Metrorex și CFR Călători?!”, susține secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei Deputaților, Vasile Toma, într-un comunicat de presă.

Deputatul precizează că în data de 2 iunie a adresat Ministerului Investitițiilor și Proiectelor Europene o întrebare prin care atrăgea atenția că lichidarea CFR Marfă nu este soluția.

„CFR Marfă trebuie să continue. Răspunsuri necesare și acțiuni urgente de salvare a CFR Marfă! Aceasta în contextul în care, așa cum am atras de nenumărate ori atenția, Scrisoarea Comisiei Europene din 11 mai 2021 către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană devoalează planul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Guvernului de a lichida definitiv CFR Marfă. Astfel, “în documentul transmis pe 11 martie 2021, autoritățile române s-au angajat să privatizeze ROFERSPED după ce aceasta primește activele necesare de la CFR Marfă.”, explică Vasile Toma.

Acesta arată și schema Guvernului PNL-USR:

● CFR Marfă își transferă activele companiei ROFERSPED. Ele includ 22% din vagoanele CFR Marfă și 27% din locomotivele sale. În medie 23% din capitalul rulant al CFR Marfă.

● Niciun angajat nu este transferat direct de la CFR Marfă la ROFERSPED, care își angajează personalul de pe piață.

● ROFERSPED nu primește contracte de la CFR Marfă. Își creează propriul portofoliu.

În prezent, CFR Marfă deține 98% din compania care își primește activele în cadrul planului de recuperare actualizat, ROFERSPED.

În conformitate cu planul de recuperare actualizat, CFR Marfă își transferă mai întâi acțiunile deținute de ROFERSPED către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Ulterior, Ministerul transferă activele recuperate de la CFR Marfă către ROFERSPED în schimbul capitalului propriu.

După finalizarea recuperării parțiale în natură, autoritățile române LICHIDEAZĂ CFR Marfă, care își încetează activitățile și iese de pe piață.

În mod evident, am considerat de cuviință ca ministerele direct implicate să clarifice problema și, în timp ce nici de la premierul României, Florin Cîțu, și nici de la ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, nu am primit niciun răspuns, consider că, în numele celor pentru care sesiunea trecută am adresat prin prerogativele mele parlamentare Înterpelări și Întrebări pe subiecte esențiale pentru noi toți, că este momentul ca toți românii să afle într-un mod cât mai transparent cum înțeleg ministerele României să trateze subiectele de interes național. Atunci când le tratează (!), având în vedere că unele dintre ele aleg să tacă și să trateze relațiile dintre ele și Parlament cu nepăsare și complet dezinteres.

Iată care sunt datele la care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era dator să răspundă! Clar și concis:

• Care este corespondența Guvernului României și în ce constau negocierile și angajamentele luate de acesta față de Comisia Europeană în ceea ce privește CFR Marfă?

• Fișa proiectului din cadrul PNRR care privește CFR Marfă.

• Care a fost și este implicarea dumneavoastră în elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu privire la CFR Marfă?

• Care a fost și este implicarea dumneavoastră în ceea ce privește angajamentele pe care Guvernul României le-a luat față de Comisia Europeană în ceea ce privește lichidarea CFR Marfă?

• Care este motivul pentru care, în loc să vă folosiți de fondurile generos puse la dispoziție de către Uniunea Europeană pe baza politicilor de protecție a mediului și digitalizare pentru acordarea sistemului feroviar de marfă la unul modern și adaptat acestor politici, alegeți să lichidați o companie existentă pe piață din 1880, în loc să o salvați?

• Pe baza căror analize și studii de nevoi și de impact este generată lichidarea CFR Marfă? În cazul în care acestea există, vă rog să mi le transmiteți. În cazul în care acestea nu există, vă rog să argumentați necesitatea și punerea în aplicare a acestei lichidări în lipsa analizelor și studiilor de nevoi și impact necesare.

Și iată mai jos răspunsul venit de la Ministerul pe care îl conduce domnul Ghinea. Un răspuns oferit doar pentru a se respecta o procedură. Strict formal, fără nicio dată clară și concretă. Cât despre transparență...judecați singuri cât de transparenți sunt tocmai cei care reclamă neîncetat o transparență pe care sunt absolut incapabili și nedoritori să o pună în practică. Practic, în privința CFR Marfă, rămâne așa cum au stabilit. La fel, și în ceea ce privește CFR Călători și Metrorex. Planuri numai de ei știute, nejustificate, neargumentate de niciun studiu, transformate în impuneri. Și toate acestea dintr-un singur mare motiv: oricare ar fi prețul, nimeni și nimic nu trebuie să stea în calea intereselor lor!”.