Tonel Pop a EXPLODAT după ce procurorii nu l-au chemat la audierea familiei lui Dincă: 'S-a EVITAT să fiu de față la audieri'

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a explodat la adresa procurorilor DIICOT pe care îi acuză că îi blochează accesul la părți cheie din anchetă.

"Trebuie să vă spun că am sosit aici aflând pe surse că familia inculpatului e audiată. DIICOT nu m-a anunțat de această audiere. Am aflat pe surse, dacă aveam până acum o brumă de încredere în DIICOT, acum nu mai am nici măcar puțină încredere. DIICOT dă către familie și către mine care am dreptul să particip la toate actele de cercetare penală informare că mai facem cercetări pe la Caracal. În acest moment s-a evitat să fiu de față la audierea acestor persoane, cât că eu am făcut plângere. Între timp eu s-au grăbit să audieze. Avocatul părților are dreptul să pună întrebări persoanelor care sunt audiate. Acest lucru disperă pe anchetatori. Pentru că nu se pun întrebările care trebuie, nu se pun de procurori, ci de polițiști și numai de unii anchetatori", a declarat Tonel Pop.