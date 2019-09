Tonel Pop aruncă BOMBA în cazul Caracal: A găsit elemente care RĂSTOARNĂ cazul pe înregistrările de la 112

Avocatul familiei Luizei Melencu susține că a găsit informații noi în cazul de la Caracal. Acesta susține că a ascultat cu anchetatorii discuțiile Alexandrei de la 112 și a găsit elemente care răstoarnă ancheta.

"Am studiat din nou o parte din dosar. S-a revenit la o colaborare profesională și principială cu procurorii de caz. Am studiat cu procurorii transcriptul discuției Alexandrei de la 112 și se vor retranscrie elemente din partea audio, am evidențiat lucruri importante care pot avea impact în acest caz. Aceste elemente pot schimba traiectoria anchetei.

Mâine se va relua audierea domnului Dincă, iar domnii procurori vor acționa pentru a verifica pe camere de câte ori a părăsit sala avocatul lui Dincă.

Se va acționa procedural și eventual se vor relua acele acte care nu întrunesc condițiile procedurale să ne asigurăm că mai apoi nu este contestată ancheta", a declarat Tonel Pop.