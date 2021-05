Toni Petrea speră în continuare la titlu. Ultimul meci din play-off cu titlul pe masă

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online susţinută înaintea partidei cu Universitatea Craiova, că speră ca formaţia sa să joace ultimul meci din play-off cu titlul pe masă, conform agerpres.

"Este dificil să pregătim meciul cu Craiova pentru că trebuie să aşteptăm meciul din această seară dintre Botoşani şi CFR Cluj. În funcţie de acest joc vom vedea cum vom aborda ultimele două partide. Sperăm să ajungem la ultimul meci să jucăm cu titlul pe masă. Nu e plăcută situaţia în care am ajuns. În trecut am avut posibilităţi să ne consolidăm poziţia din clasament, iar acum am ajuns în situaţia de a depinde de rezultatul adversarei noastre directe", a spus tehnicianul.

"Despre arbitraj nu vreau să vorbesc... au fost greşeli împotriva noastră, dar nu vreau să le comentez. În schimb, despre echipă pot să spun că am avut probleme foarte mari cu accidentările. Am încercat să găsim soluţii de la joc la joc, dar, în ultima parte a acestui play-off nu am mai reuşit să adunăm puncte pentru a ne menţine pe primul loc şi să putem avea o şansă reală la campionat", a adăugat Petrea.Acesta a precizat că lipsa de experienţă a jucătorilor săi a contat în acest final de sezon. "Există o presiune firească, noi avem un lot tânăr cu jucători lipsiţi de experienţa meciurilor cu miză. Sper ca experienţa din acest an să conteze în formarea lor pe viitor", a mai afirmat Anton Petrea.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, miercuri, de la ora 21:30, pe teren propriu, formaţia Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a, penultima a play-off-ului Ligii I.