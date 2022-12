Top Gun: Maverick, Emily the Criminal şi The Woman King, între cele 17 filme preferate din 2022 ale lui Barack Obama

Fostul preşedinte al Statelor Unite Barack Obama şi-a continuat tradiţia anuală de a publica filmele sale preferate, selectând 17 titluri remarcabile din 2022. „Am văzut nişte filme grozave anul acesta”, a postat fostul preşedinte pe reţelele de socializare. „Iată câteva dintre preferatele mele. Ce am pierdut?", a fopt mesajul său, potrivit news.ro

Lista lui Obama include candidaţi la premii de top, cum ar fi „Top Gun: Maverick” şi „Everything Everywhere All Once”, dar este, de asemenea, grea pentru filme internaţionale precum „Decision to Leave” de Park Chan-wook, „Petite Maman” de Celine Sciamma şi „ Roata norocului şi fanteziei”, din câştigătorul Oscarului „Drive My Car” Ryusuke Hamaguchi.

Lista completă include: "The Fabelmans" de Steven Spielberg, “Decision to Leave", de Park Chan-wook, "The Woman King", de Gina Prince-Bythewood, "Aftersun", de Charlotte Wells, "Emily the Criminal", de John Patton Ford, "Petite Maman" de Celine Sciamma, “Descendant" de Margaret Brown, "Happening" de Audrey Diwane, "Till" de Chinonye Chukwu, “Everything Everywhere All at Once" de Daniels, "The Good Boss", de Fernando Leon de Aranoa, “Wheel of Fortune and Fantasy" de Ryusuke Hamaguchi, "A Hero", de Ashgar Farhadi, "Hit the Road", de Panah Panahi, "Tar", de Todd Field, şi "After Yang", de Kogonada.

Barack Obama a prezentat şi lista cu cărţile sale preferate, cea a soţiei sale Michelle Obama, "The Light with Carry", este în frunte. Iar printre cântecele favorite se află melodii de Kendrick Lamar şi Bad Bunny.