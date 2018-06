Topul celor mai mari cauţiuni stabilite de DNA. Cu ce au plătit Elena Udrea, Cristian Boureanu şi Dan Adamescu

Vestea că fostul ministru al Finaţelor Sebastian Vlădescu a plătit cauțiunea cerută de DNA în dosarul în care este cercetat în lingouri de aur a stârnit uimirea multor români. De-a lungul anilor însă, mulți oameni de afaceri din România au plătit cauțiuni substanțiale, pe care le-au girat cu diverse bunuri. Printre cele mai ciudate, conform ziare.com se numără plata cauțiunii prin girarea cu o tipografie. Recordul în materie de cauțiuni îl deține Cristian Boureanu, omul de afaceri fiind nevoit să achite o cauțiune de 60.000.000 de lei pe care a girat-o cu bunuri imobiliare.

"Adamescu, gaj o tipografie

Una dintre cele mai mari cautiuni dispuse in Romania de un Parchet a fost stabilita in 2016, in cazul milionarului Dan Adamescu, in dosarul falimentului societatii de asigurari Astra. Suma: 40 de milioane de lei.

Adamescu a garantat aceasta cautiune cu mai multe bunuri: un imobil compus din teren de 14.065 mp si doua corpuri de cladire (5.197 mp si 4.931 mp), situate in Bucuresti, dar si echipamente tehnologice tipografice, toate in valoare totala de 12.124.679 euro.

Elena Udrea a garantat cu Baile Boghis

Elena Udrea a depus in 2015, in contul cautiunii de 5 milioane de lei, doua terenuri avand suprafete de 67.258 mp, respectiv de 15.917 mp si constructiile aferente. Acestea apartineau firmei Baile Boghis, la care fostul ministru al Dezvoltarii detine actiuni. In 2018, instanta de judecata a ridicat sechestrul de pe cele doua terenuri.

In februarie 2018, medicul Irinel Popescu, cercetat intr-un dosar de luare de mita, a depus la o banca suma de 150.000 de euro, consemnata pe numele sau la dispozitia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie", mai scrie sursa citată.