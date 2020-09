Topul centrelor financiare mondiale - New York-ul şi-a menţinut prima poziţie

New York-ul şi-a menţinut prima poziţie în clasamentul privind principalele centre financiare globale, în timp ce Londra şi-a consolidat locul secund, cu doar trei luni înainte de ieşirea completă a Marii Britanii din Uniunea Europeană, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Indicele Global Financial Centres Index (GCFI), care se bazează pe studiul firmei de consultanţă Z/Yen Group, în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare din China, analizează peste 54.500 de evaluări colectate de la 8.549 de profesionişti care lucrează în sectorul financiar.Evaluările ţin cont de stabilitatea politică, cadrul de reglementare, disponibilitatea angajaţilor calificaţi, calitatea vieţii, infrastructura, disponibilitatea capitalului, lichiditatea de pe piaţă, reputaţia şi diversitatea culturală."Indicele arată sporirea încrederii în principalele centre financiare globale, dar şi o reducere generală a încrederii în alte centre", a afirmat Michael Mainelli, preşedinte executiv al Z/Yen.Incertitudinile privind comerţul, stabilitatea politică şi impactul economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19) a sporit volatilitatea rezultatelor. "Noile metode de lucru pun sub semnul întrebării conceptul de centru financiar tradiţional. De exemplu, zona City of London a fost afectată de Covid-19, în timp ce serviciile financiare din sud-estul Angliei au înregistrat un an foarte bun", a explicat Mainelli.Shanghai a depăşit Tokyo, urcând pe locul trei, în timp ce Hong Kong şi Singapore ocupă poziţiile cinci şi şase.În timp ce Londra a redus decalajul care o separă de New York, unii respondenţi au spus că impactul Brexitului ar putea reduce atractivitatea capitalei britanice, iar băncile globale ar putea fi mai puţin interesate să folosească City of London ca poată de intrate în UE, pe termen scurt spre mediu.Londra va pierde la 31 decembrie accesul neîngrădit la UE, după încheierea perioadei de tranziţie.Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv al UE pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a declarat joi că accesul Marii Britanii la pieţele Uniunii Europene va fi reechilibrat, dar nu se va interzice complet accesul capitalei financiare britanice. "Nu închidem uşile serviciilor financiare din Marea Britanie", le-a spus jurnaliştilor Dombrovskis, adăugând că va exista "o reechilibrare" a activităţilor financiare britanice în blocul comunitar.