TOPUL județelor în funcție de rata de vaccinare

Locuitorii din orașul București și din județele Cluj, Sibiu și Brașov sunt în fruntea topului privind campania de vaccinare din România. Potrivit statisticii, persoanele din categoria de vârstă 60-69 de ani s-au vaccinat în proporția cea mai mare.

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), a anunțat marți care este topul județelor în ceea ce privește vaccinarea anti-COVID, scrie Mediafax.

Citește și: BREAKING Valeriu Gheorghiță anunță că România NU va combina vaccinurile anticoronavirus, în ciuda descoperirilor privind eficiența

„În acest moment municipiul București are o rată de acoperire vaccinală din populația rezidentă eligibilă cu vârsta de peste 12 ani de 45,9%. Cluj are 42,6%, Sibiu 36,18%, Brașov 33,8% și Timiș 33%. Sunt 9 judete care au acoperire vaccinală peste 30%, 25 județe între 20 și 30% și 8 județe cu rata de acoperire vaccinală sub 20%”, a spus Valeriu Gheorghiță.

Românii cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani au arătat cel mai mare interes pentru vaccinare.

„În ceea ce privește acoperirea vaccinală pe grupe de vârstă cea mai mare rată este la grupa de vârstă 60-69, peste 37%, urmată de grupa 70-79 ani, 34,7%, și de grupa 50-59 cu 34,6%. Grupa de vârstă 12-16 ani are o acoperire de 2,4%, adică 20.700 de persoane, iar grupa 16-19 ani are o rată de acoperire vaccinală de 15,9%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 130.000 de persoane vaccinate cu minimum o doză”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Peste 4 milioane de români s-au vaccinat până în prezent. Rata de acoperire vaccinală la nivel național din populația eligibilă de peste 12 ani este circa 28%.