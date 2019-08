TOT ce trebuie să știți dacă sunteți ȘOFER - Codul Rutier s-a MODIFICAT/ AMENZI usturătoare pentru aceste abateri

Modificarile codului rutier care vizau amplasarea aparatelor radar doar pe masini cu insemnele politiei au fost respinse de CCR. Pe 11 iulie 2019, CCR a decis faptul ca Politia Rutiera poate continua aceste practici, iar persoanele care nu respecta regulile vor primi amenzi drastice. Deoarece CCR a respins deja a doua oara aceasta modificare a Codului Rutier, care ar fi interzis Politiei sa amplaseze dispozitivele de masurare a vitezei pe masini anonime si care nu se afla in locuri vizibile, in prezent Politia poate continua aceste practici considerate abuzive de multi soferi.

Specialistii de la www.i-drpciv.ro explica efectele acestei modificari asupra soferilor, precum si modul in care conducatorii auto pot evita amenzile.

Conducatorii auto informati evita mai usor amenzile

Fiecare conducator auto ar trebui sa citeasca cel putin o data Codul Rutier pentru a vedea care sunt reglementarile pentru fiecare situatie specifica in care se poate regasi. Pe de alta parte, soferii auto pot citi carti nisate relevante, precum Codul Rutier Mura in Gura, in care se explica pe larg numeroase aspecte de care trebuie sa se tina cont in trafic.

Utilizand chestionare auto DRPCIV conducatorii auto pot sedimenta mai usor informatiile

Codul rutier nu este o lectura usoara si nici nu este usor de memorat. Din acest motiv, chiar si persoanele cu permis de conducere ar trebui sa faca periodic chestionare DRPCIV online pentru a-si aprofunda cunostintele pe baza exemplelor din exercitii. In plus, rezolvarea chestionarelor poate fi o activitate relaxanta.

Care au fost modificarile considerate de Camera Deputatilor pe care CCR le-a respins?

constatarile contraventiilor in legatura cu actiunile menite sa incalce dispozitiile pentru limita de viteza vor fi facute doar cu mijloace tehnice omologate, certificate si verificate metrologic, acestea fiind clar consemnate in procesul verbal de constatare;

dispozitivele anterior mentionate pot fi amplasate doar pe masini care au inscrisurile si semnele politiei rutiere. In cazul radarelor mobile sub forma de pistol, care masoara viteza, utilizarea permisa este de la minim 10 metri fata de masina cu insemnele politiei.

Interzicerea utilizarii elementelor tehnice pentru masurarea vitezei din masini si vehicule fara insemnele si inscrisurile politiei rutiere sau de politisti fara uniforma.

interzicerea utilizarii aparatelor de masurat radar din masini care nu sunt pozitionate in zone vizibile.

Toate aceste modificari au fost sustinute de Camera Deputatilor, iar presedintele a lansat sesizarea la Curtea Constitutionala. Aceste modificari au fost respinse de catre CCR pentru a doua oara, ceea ce inseamna ca politia poate amplasa in continuare radarele pe orice tip de masina sau pe masini amplasate in locuri greu de observat.

Aceasta varianta a legii reprezinta modificarea celei din anul anterior, in care se mentiona necesitatea de a presemnaliza unitatile radar cu panouri vizibile, lege care a fost de asemenea respinsa.

Specialistii recomanda parcurgerea Codului Rutier periodic si ori de cate ori sunt anuntate modificari, astfel incat conducatorul auto sa nu fie luat prin surprindere si pus in situatii neplacute. Se recomanda respectarea legii si nu evitarea zonelor cu radare, pentru siguranta personala si a celorlalti participanti la trafic.