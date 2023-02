Tottenham a învins-o pe West Ham şi a urcat pe locul 4 în Premier League

Golurile lui Emerson Royal (56) şi Son Heung-Min (72) au adus victoria lui Tottenham, care a acumulat 42 de puncte şi a făcut rocada cu Newcastle, ce are un punct mai puţin, dar şi un meci mai puţin disputat. West Ham, o echipă cu un lot valoros, este pe locul 18, primul retrogradabil.Manchester United rămâne în cursa pentru câştigarea campionatului, după succesul de duminică, 3-0 acasă cu Leicester CityGolurile au fost marcate de Marcus Rashford în minutele 25 şi 56 şi Jadon Sancho (61). Rashford a marcat 16 goluri după revenirea de la Cupa Mondială şi 24 în acest sezon în toate competiţiile, un record pentru atacantul englez.United, cu 49 de puncte, este pe poziţia a treia a clasamentului, la 5 puncte de liderul Arsenal, ce are un meci mai puţin disputat, şi la 3 puncte de Manchester City. Leicester, cu 24 de puncte după 23 de jocuri, ocupă locul 14.Rezultate:sâmbătăAston Villa - Arsenal 2-4Au marcat: Watkins (6), Coutinho (32), respectiv Saka (16), Zincenko (61), Martinez (90+3 - autogol), Martinelli (90+8)Chelsea - Southampton 0-1A marcat: Ward-Prowse (45+1)Everton - Leeds United 1-0A marcat: Coleman (64)Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 0-1A marcat: Tavernier (49)Nottingham Forest - Manchester City 1-1Au marcat: Woods (84), respectiv Bernardo Silva (41)Brentford - Crystal Palace 1-1Au marcat: Janelt (90+6), respectiv Eze (69)Brighton - Fulham 0-1Au marcat: Solomon (88)Newcastle United - Liverpool 0-2Au marcat: Darwin Nunez (10), Cody Gakpo (22)Cartonaş roşu: Pope (Newcastle, 22)Manchester United - Leicester City 3-0Au marcat: Rashford (25, 56), Sancho (61)Tottenham Hotspur - West Ham United 2-0Au marcat: Emerson Royal (96), Son (72)Pe prima poziţie a clasamentului este Arsenal, cu 54 de puncte după 23 de jocuri, urmată de Manchester City, 52 p (24 j), Manchester United, 49 p (24 j), Tottenham Hotspur, 42 p (24 j), Newcastle United, 41 p (23 j) etc.