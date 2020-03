Traficul pe Aeroportul 'Avram Iancu' din Cluj, redus la jumătate: Nu vor fi reduceri de personal

Traficul pe Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj s-a redus cu aproape 50% din cauza crizei coronavirusului, fiind înregistrate 40 de decolări/aterizări pe zi față de 80-90 câte erau înainte, dar nu se pune problema reducerii de personal sau a șomajului tehnic, anunță MEDIAFAX.

Directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că angajații instituției deservesc comunitatea în continuare, la fel cum au făcut-o în ultimii 20 de ani.

„Avem o scădere foarte importantă a activității. Dacă săptămâna trecută aveam o reducere de 40%, acum am ajuns la aproape 50% din trafic și, din păcate, va scădea și mai mult. De la 80-90 de decolări și aterizări pe zi, am ajuns la sub 40 decolări și aterizări. În ciuda acestei situații grele, nu se pune problema reducerii de personal sau a șomajului tehnic, luăm măsuri pentru situații de criză. La fel cum, de 20 de ani au deservit comunitatea și am ajuns la aproape 3 milioane de pasageri, în continuare angajații aeroportului clujean sunt în beneficiul comunității și deservesc această comunitate. Ei sunt cei mai expuși dar rămân la muncă”, a spus Ciceo.

Acesta a subliniat că, la nivelul conducerii aeroportului, au fost luate toate măsurile astfel încât să fie minimizate efectele negative cauzate de coronavirus.

Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj este al doilea aeroport al României, după cel de la București – Otopeni, înregistrând anul trecut peste 2,9 milioane de pasageri.