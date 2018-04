Tragedie de proporții în India: 27 de copii şi 3 adulţi, morţi într-un accident / FOTO & VIDEO

Cel puţin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, şi-au pierdut viaţa luni când autobuzul în care se aflau s-a prăbuşit într-o prăpastie adâncă la poalele Munţilor Himalaya, în statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anunţat poliţia, citată de AFP, conform agerpres.ro.

"Autobuzul a alunecat într-un defileu adânc de 60 de metri, antrenând moartea 27 de elevi, a doi profesori şi a şoferului", a declarat poliţia locală care urmează "să ancheteze asupra cauzelor accidentului".Autovehiculul care transporta elevii la casele lor în această regiune muntoasă a alunecat în prăpastie în apropiere de Nurpur, la circa 325 de kilometri de Shimla, capitala statului.Majoritatea copiilor aflaţi la bordul autobuzului, care aparţinea unei şcoli, aveau între 10 şi 12 ani. Doisprezece dintre ei au fost spitalizaţi de urgenţă, cei mai mulţi în stare critică, a adăugat un poliţist local, Santosh Patial.

Imagini ale accidentului arată autobuzul galben distrus complet şi copii răniţi sau plini de sânge transportaţi pe targă sau în braţe de persoanele adunate în număr mare la locul accidentului.



Guvernul statului Himachal Pradesh a decis să acorde 500.000 de rupii (7.700 de dolari) compensaţie familiilor victimelor.



"Rugăciunile şi solidaritatea mea sunt alături de cei care şi-au pierdut rude în acest accident", a scris pe Twitter premierul indian, Narendra Modi.



Drumurile din India sunt printre cele mai periculoase din lume, cu peste 150.000 de vieţi omeneşti pierdute anual, din deteriorării lor, imprudenţei la volan şi proastei întreţineri a autovehiculelor.

At least 30 people, including 27 children, are killed when a school bus skidded off a mountain road into a gorge in India https://t.co/itzwZF2G17 pic.twitter.com/A110XMoHNh

Deeply saddened & pained to know abt d deaths of 27 students in tragic & unfortunate accident of school bus in Kangra, H.P.



No words can reduce d agony & pain of their families.



My thoughts & prayers with d bereaved families & wd those injured.@virbhadrasingh#HimachalPradesh pic.twitter.com/iSzoNxulHx