Tragedie fără margini: un autobuz s-a prăbușit de pe un pod. Zeci de persoane au murit

Autocarul se îndrepta din oraşul Kenieba, din Mali, spre Burkina Faso, ţara vecină, când a derapat de pe un pod care traversează râul Bagoe.

Cel puţin alte zece persoane au fost rănite, unele dintre ele suferind răni grave.

Oficialii locali au declarat că cauza probabilă a fost "incapacitatea şoferului de a controla vehiculul".

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 17:00 (17:00 GMT).

"Un autobuz... care pleca din comuna Kenieba spre Burkina Faso a basculat de pe un pod. Cauza probabilă este că şoferul a pierdut controlul vehiculului", a precizat Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

Acesta a adăugat că printre victime se numără malieni şi cetăţeni din alte regiuni din Africa de Vest.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Mali din cauza stării precare a multor drumuri şi vehicule, precum şi a transportului public supraîncărcat şi slab reglementat.

La începutul acestei luni, 15 persoane au fost ucise şi 46 au fost rănite după ce un autobuz care se îndrepta spre capitala Bamako s-a ciocnit cu un camion, potrivit AFP.

