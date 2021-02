Tragedie la FC Porto - A confirmat că fundaşul său Nanu a suferit o comoţie cerebrală în meciul de joi

FC Porto a confirmat că fundaşul său central Nanu a căzut inconştient şi a suferit o comoţie cerebrală după o ciocnire dură cu portarul Stanislav Kriţiuk (Belenenses) în meciul disputat joi (0-0) în liga portugheză de fotbal, conform Reuters, potrivit Agerpres.

În ultimele momente ale jocului, Porto forţa victoria şi la o centrare a lui Jesus Corona, Nanu şi Kriţiuk au atacat balonul, dar fundaşul din Guineea-Bissau a căzut la pământ şi nu s-a mai mişcat, fiind necesară intervenţia medicilor.

Jocul a fost oprit circa zece minute, înainte ca Nanu să-ţi recapete cunoştinţa şi să fie transportat de pe teren cu o ambulanţă.

''Nanu a suferit o comoţie cerebrală şi o leziune a măduvei spinării, căzând fără cunoştinţă în acel moment. Examinarea efectuată de jucător la spitalul Sao Francisco Xavier nu au dezvăluit probleme severe persistente, dar oricum Nanu va rămâne sub observaţie'', se arată într-un comunicat al lui FC Porto.

Jucătorii ambelor echipe au fost afectaţi emoţional de accidentare, în timp ce Pepe, căpitanul lui FC Porto, a izbucnit în lacrimi.

Kriţiuk a postat un mesaj pe contul său de Instagram, după ce a fost ţinta mai multor mesaje abuzive: ''Am vrut să interceptez mingea, iar Nanu şi cu mine am ajuns în acelaşi timp. Am ţipat că este a mea şi dacă fundaşul ar fi renunţat aş fi lovit mingea cu pumnul. Nu am avut intenţia să-l lovesc pe Nanu cu mâinile sau cu pumnii aşa cum pare că se vede în fotografiile din diverse unghiuri. Ne-am ciocnit din lateral şi ne-am lovit cap în cap. Nu a fost răutate în acţiunea mea, iar eu am avut mai mult noroc''.

Porto, campioana en titre, ocupă locul doi în Primeira Liga, la trei lungimi de liderul Sporting Lisabona (42 puncte), care are însă un meci mai puţin disputat.