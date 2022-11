Tragedie uriașă, chiar înaintea meciului de la Campionatul Mondial: cel puțin 14 persoane au murit la o înmormântare/ Video

O alunecare de teren în capitala Camerunului, Yaounde, s-a soldat, duminică, cu cel puţin 14 decese, relatează Reuters. Este o tragedie uriașă în Camerun, țară care astăzi va juca la Campionatul Mondial împotriva Serbiei. Nu este exclus ca jucătorii să poarte banderole negre, ca doliu pentru oamenii care au murit în această cumplită tragedie.

Cei 14 participau la o ceremonie funerară, a precizat guvernatorul regiunii, informează News.ro.

“Ducem cadavrele la morga spitalului central, în timp ce căutările continuă în locul în care a avut loc alunecarea de teren”, a afirmat guvernatorul Naseri Paul Bea.

Zeci de oameni participau la o ceremonie funerară în momentul în care a avut loc alunecarea de teren.

Breaking



Many people have died in a landslide in Damas, Yaounde. Developing story. pic.twitter.com/hpPo4NJj5W