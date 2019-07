TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE VERII - Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I

TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE VERII SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

Duminica, 28 iulie a.c., vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE VERII.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

REPORT LA JOKER: PESTE 2,72 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 25 iulie, s-au inregistrat 13.436 de castiguri in valoare totala de 1.076.899,15 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,16 milioane lei (peste 245.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,7 milioane lei (peste 570.600 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,85 milioane lei (peste 2,72 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 640.000 lei (aproximativ 135.600 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 462.000 lei (aproximativ 98.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 14.000 lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Noroc Plus de joi, 25 iulie 2019, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 447.998,98 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 38-007 din Ramnicu Valcea si a fost completat cu 4 variante la Joker si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de doar 18,50 lei.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail pr@loto.ro.