TRAGICOMIC Primăria Timișoara le cumpără polițiștilor locali TRANSLATOARE universale....după ce i-a școlit ...degeaba

Au segway-uri, propria șalupă pentru patrulare navală, normă de hrană și, desigur, uniforme noi. Vorbim de Poliția Locală din Timișoara, care, sub mandatele primarului Nicolae Robu, ajunge să dea clasă structurii naționale din cadrul MAI. Asta, firește, când vine vorba de dotări.

Însă, investițiile nu se opresc aici. În perspectiva apropierii anului 2021, când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, poliția locală a fost școlită pe bani publici. Agenților li s-au plătit cursuri de limbi străine, cursuri care însă nu par să fi ajutat prea mult. Însă, în zilele noastre orice neajuns poate fi compensat prin tehnologie, dacă ai destui bani. Așa că primăria vrea să le cumpere agenților și ...translatoare universale!

„Dacă tot am discutat despre corona virus, aceasta are şi o parte pozitivă, România exportă turişti. Eu cred că numărul de turişti se va mări săptămână de săptămână, mai ales în weekend. Aş vrea să felicit poliţia locală, au fost două ture de cursanţi deja, la limba engleză, la agenţii din teren din zona centrală. Dar am putea fi mai practici, limba engleză nu e cunoscută de toţi turiştii, aş dori să vin în sprijinul poliţiştilor locali, cu un mic gadget, foarte performant, traduce în jur de 74 de limbi şi dialecte, ar fi util să-l aibă în dotare poliţiştii. Aş dori să fac un amendament la buget, este un translator, să se treacă la credit bugetar de la Pasarela Gelu-Crizantemelor şi trecerea acestuia pe credite de angajament”, a declarat consilierul local PNL Simion Moşiu, potrivit deBanat.ro.