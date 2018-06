Traian Băsescu anunță că începe o nouă luptă și face DEZVĂLUIRI: 'Am un sentiment de eliberare, am atâtea de spus acestei ţări'

Senatorul PMP, Traian Băsescu, a declarat sâmbătă, la finalul congresului extraordinar al partidului, că are "un sentiment de eliberare", după ce a fost aleasă o nouă conducere a partidului.

"Eu, de altfel, vreau să ştiţi că mă simt un om cu responsabilitate faţă de PMP, dar, pe de altă parte, parcă am un sentiment de eliberare, am atâtea de spus acestei ţări şi nu întotdeauna poţi să le spui din funcţia de preşedinte al unui partid. Toată experienţa asta acumulată, toate adevărurile la care am ajuns, nu pot fi spuse din funcţia de preşedinte al unui partid şi numai din postura de om care are o mare libertate. Iar eu, de astăzi, am în primul rând libertatea de a rămâne un susţinător al PMP, dar şi libertatea de fost preşedinte al României", a spus Băsescu, la finalul congresului PMP, în cadrul căruia Eugen Tomac a fost ales preşedinte al partidului.

El a adăugat că va rămâne "un puternic susţinător" al PMP, scrie agerpres.ro.

"Am şi convingerea că astăzi PMP a rămas pe cele mai bune mâini pe care putea să rămână. (...) Unirea României cu Republica Moldova nu e un obiectiv uşor, este un obiectiv greu, dar obiectivele grele sunt pentru cei care îndrăznesc, iar oamenii din conducerea PMP îndrăznesc să înceapă bătălia pentru acest obiectiv. În ce mă priveşte voi rămâne adânc legat de PMP şi un puternic susţinător", a conchis Băsescu.

