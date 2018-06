Traian Băsescu anunță cum SCAPĂ Elena Udrea: 'Îi recomand să se apare'

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a condamnat-o definitiv, marţi, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Traian Băsescu a anunțat că Udrea are o variantă de scăpare: revizuirea!

”Am primit vestea cu foarte mare părere de rău. Femeia asta n-a primit geanta cu bani şi nici n-a făcut un abuz în serviciu, atât timp cât n-are o semnătură pe un document de achiziţii sau ceva. Cred că are calea revizurii. Să îşi pună avocaţii să strângă documentele şi să ceară revizuirea sentinţei. Nu aș comenta mai mult, acum. Și eu am vrut să se facă Gala Bute, nu am zis să nu boxeze campionul mondial Bute în România. A avut avizul ministrului Justiției. A fost o decizie de Guvern. Îi recomand să se apare, ea decide dacă revine în țară. Am și vorbit cu ea. Nu e o zi bună. Pentru mine e o zi grea cu partidul, dar îmi pare rău și de Elena Udrea.”, a spus Traian Băsescu.

