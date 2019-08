Traian Băsescu arată cu degetul spre DIICOT și SRI în cazul Caracal: 'Ceva este în neregulă'

Traian Băsescu a declarat, duminică, despre cazul Caracal, că problema este că DIICOT și SRI nu se mai preocupă de clanurile locale.

„Ceva este în neregulă. Acel ceva este că, în ultima perioadă eu cu toată grija încerc să explic o depreciere a autorității statului. Vă dau un exemplu cu DIICOT. Până în 2014 nu era săptămâna să nu îi vezi călăre pe grupările de tip mafiot din județe, că era clanul Sportivilor, că era... existența clanurileor a fost ținută la un nivel foarte jos și știu și de ce, a existat o hotărâre CSAT în care am dat sarcină structurilor de informații să țină sub control activitatea clanurilor mafiote. Acest lucru a făcut că DIICOT să aibă mereu informații și a permis acțiuni repetate care a ținut sub control activitatea clanurilor. După ce a fost desființată DGPI de la ministerul de Interne, de guvernul Cioloș, SRI prin decizii CCR nu mai poate, cred că și exagerează că nu le-a interzis CCR să culeagă informații, dar am impresia că s-au retras din culegerea de informații legate de clanurile din teritoriu. Lipsă acestotr instituții a făcut să reinfloreasca clanurile”, a spus Băsescu, la România Tv.