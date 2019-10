Traian Băsescu, declaraţie ŞOC: Viorica Dăncilă este OBLIGATĂ să propună un comisar european

Fostul președinte Traian Băsescu, europarlamentar PMP, a declarat duminică seara că Viorica Dăncilă ”nu poate propune, ci este obligată” să propună un comisar european. El mai spune că premierul interimar trebuie să respecte termenele de la Bruxelles, nu pe cele de la București.

”Nu poate propune, ci este obligată să-l propună (un comisar european - n.r.). E ținută de termenele de la Bruxelles, nu de termenele de aici. Pe data de 23 era planificat votul pentru toată Comisia (Europeană - n.r.). S-a amânat pentru noiembrie din cauza a trei țări. Dan Nica e propus, dar nu a fost agreat de președinta CE, nici el, nici propunerea Ungariei. Cred că va trebui să schimbe propunerea dna Dăncilă”, a declarat la Digi24 Traian Băsescu, potrivit Mediafax.

Viorica Dăncilă a declarat,duminică,faptul că președintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, trebuie să respecte legea și să numească un comisar european socialist, propus de premierul interimar al României. Ea a mai spus că nu președintele, nici premierul desemnat nu pot propune comisari.

"Am avut o discuție în timpul mandatului meu, până la moțiune, după moțiune nu am mai vorbit cu doamna Ursula von der Leyen. Dar eu consider că și doamna Ursula von der Leyen trebuie sa respecte legea. Atâta timp cât avem un, chiar dacă este interimar, un Guvern socialist, de aici trebuie să vină propunerea pentru următorul comisar. Nu poate președintele României și nu poate face nici domnul prim-ministru desemnat propunerea de comisar. Atâta timp cât la Palatul Victoria este acest Guvern interimar, propunerea trebuie să vină din partea premierului interimar", a decalrat, Viorica Dăncilă, duminică, la Antena 3.

Surse europene au precizat pentru MEDIAFAX, că reprezentanții Comisiei Europene vor continua contactele cu autoritățile române, la fel cum vor continua și cele cu Ungaria și Franța privind nominalizarea pentru funcția de comisar european, având în vedere toate echilibrele care trebuie realizate, precum competențele necesare, aspectele ce țin de integritate și inclusiv paritatea femei și bărbați în noua Comisie.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că s-a întâlnit cu preşedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmând că este „foarte îngrijorată” de situația comisarului din partea României.