Traian Băsescu, despre 'marea problemă' a Ursulei von der Leyen: 'Nu exclud posibilitatea ca PPE să meargă cu o altă variantă pentru șefia Comisiei'

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit despre șansele Ursulei von der Leyen de a obține un nou mandat de președintă a Comisiei Europene, joi, pe B1 TV, și nu a exclus un scenariu în care PPE va merge în cele din urmă cu o altă variantă pentru șefia Executivului comunitar.

Întrebat dacă este de părere că Ursula von der Leyen va mai obține un mandat, Traian Băsescu a spus: „Ea este susținută de cel mai mare grup, care este și va fi și după alegeri, grupul din care încă mai fac parte până pe 15 iulie și din care fac parte și liberalii, acum vedem unde s-or duce, poate se duc la socialiști, deci nu știm. Propunerea pentru așa-numitul «spitzenkandidat», candidatul propus de Parlament, este Ursula von der Leyen. Nu pot, însă, să nu analizez realist situația Ursulei”.

„Ea a fost aleasă, în legislatura care se încheie acum, cu opt voturi, doar opt voturi peste jumătate. Acum are în cârcă și povestea vaccinurilor, și nu atât povestea vaccinurilor, care, să zicem, poate fi explicată, dar marea problemă pe care o are Ursula von der Leyen este că a închis finanțarea Parchetului European și a refuzat să dea corespondența pe care a avut-o cu unul din liderii de la Pfizer, or asta nu se poate întâmpla nici în România”, a continuat fostul Președinte.

„Deci, din acest motiv și a mai fost un lucru în Parlament, s-a făcut o comisie, Parlamentul European n-are dreptul să organizeze comisii de anchetă, dar s-a făcut o comisie de analiză, și, de asemenea, Comisia n-a vrut să trimită documentele secretizate către comisia parlamentară, deci ceva e în neregulă cu Ursula și nu exclud posibilitatea ca Partidul Popular European să meargă cu un Tagliani, să meargă cu directorul Băncii Centrale Europene, deci sunt variante PPE sau neutre cu mult mai mare prestigiu. Tagliani e ministru de externe în Italia și un apropiat al PPE, pe o poziție foarte puternică, este liderul partidului moștenit de la Berlusconi”, a mai declarat Traian Băsescu.