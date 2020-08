VIDEO Traian Băsescu, despre moțiunea de cenzură: 'Riscăm să fim într-un dezastru. Eu nu cred că e posibil să o depui în sesiunea extraordinară'

Fostul președinte Traian Băsescu, candidat PMP pentru funcția de primar general al Capitalei, este de părere că o eventuală cădere a Guvernului liberal prin adoptarea moțiunii de cenzură depusă recent de PSD, ar crea un dezastru în România, având în vedere contextul dificil în care se află țara în acest moment.

„Și așa avem parte de o guvernare proastă și fără viziune. Dacă pe băieții ăștia îi mai și trântește și nu mai au nici autoritate, riscăm să fim într-un dezastru”, a declarat Traian Băsescu, marți seară, la B1 TV.

În același timp, fostul șef al statului susține că nu crede că este constituțional ca moțiunea de cenzură să fie depusă în timpul sesiunii extraordinare a Parlamentului.

”Eu nu cred în varianta că este posibil să depui moțiune de cenzură în sesiunea extraordinară. Știu că a avut domnul judecător Zegrean o apreciere că se poate, dar atunci vin și mă uit în Constituție și constata că am dreptul la o moțiune pe sesiune. Imaginați-vă că aș putea, dacă am majoritate, cum are PSD acum cu acoliții, aș putea să organizez într-o vacanță, cel puțin cinci sesiuni extraordinare. Aș putea să depun cinci moțiuni de cenzură? Nu se poate! Spiritul Constituției este să depui una pe sesiune. Constituția nu spune că nu ai voie în sesiune extraordinară, dar trebuie să te uiți și la spiritul Constituției”, a mai precizat europarlamentarul PMP.

Întrebat dacă PMP va intra la Guvernare alături de liberali după alegerile parlamentare, dacă acestea vor avea loc, Traian Băsescu a răspuns: „N-avem cum să fim partenerii PSD în această mârșăvie pe care o fac forțând nota ca Guvernul să dea pensii mărite cu 40% când nu se poate, economic nu se poate, și să dublezi alocațiile la copii când, iarăși, nu se poate. Eu, în locul Guvernului, dacă aș fi obligat să fac treaba asta prin căderea ordonanțelor de urgență în Parlament, aș prezenta mandatul și aș spune 'băieți, faceți voi asta acum'”.