Traian Băsescu face DEZVĂLUIRI din bucătăria PMP: 'Nu mi se poate reproșa'

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri seară, la Realitatea TV, că a decis să deschidă lista PMP la europarlamentare ca să nu riște să i se reproșeze un eventual scor slab al partidului.

„In primul rand responsabilitatea pentru un partid pe care l-am creat. Daca partidul ar fi avut un esec, cu mine in afara candidaturii, toata lumea mi-ar fi reprosat ca daca as fi candidat probabil trecea pragul. Vom vedea. Acum cel putin nu mi se poate reprosa ca nu am facut tot ce se poate pentru partidul asta. M-am consolat ca ma inscriu in campanie sub imperiul justificarii ca am de dat Romaniei inapoi experienta de 10 ani in Consiliul European”, a declarat Traian Băsescu.