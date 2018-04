Traian Băsescu 'îi face praf' pe cei din PSD: 'Au bulversat sistemul fiscal şi cel de salarizare' - ce RISCĂ România

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat marţi că, din punct de vedere constituţional, şeful statului Klaus Iohannis a procedat "foarte bine" când l-a chemat la consultări pe premier, el afirmând că, ''în nepriceperea lor'', social-democraţii ''au reuşit să bulverseze şi sistemul fiscal din România, şi sistemul de salarizare şi se pregătesc să facă pulbere şi sistemul de pensii''.

"Vă pot spune că, din punct de vedere constituţional, preşedintele a procedat absolut corect. Are dreptul să cheme Guvernul la consultări sau are dreptul să se ducă în şedinţa de Guvern. A preferat varianta chemării Guvernului la consultări pe o chestiune punctuală. Cred că a procedat foarte bine, a procedat constituţional în orice caz, având în vedere că, în nepriceperea lor, pesediştii lui Daddy, cu viziunea lui Daddy, au reuşit să bulverseze şi sistemul fiscal din România, şi sistemul de salarizare din România şi se pregătesc să facă pulbere şi sistemul de pensii. În condiţiile în care de mai bine de trei luni tot cârpesc la sistemul de salarizare nu am niciun fel de încredere că vor reuşi să priceapă ce au de făcut în ceea ce priveşte reaşezarea sistemului de pensii", a susţinut Băsescu, după şedinţa Biroului Executiv Naţional al PMP, conform Agerpres.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, marţi, premierului Viorica Dăncilă şi ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, clarificări cu privire la legea salarizării, arătând că există categorii de angajaţi nemulţumiţi şi manifestări sindicale.